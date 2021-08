"Resiliencia y permeablidad", las claves de esta startup para crecer y expandirse pese al COVID

Brian Klahr, co-fundador de Cuponstar escribe sobre Cómo reiventarse en plena Pandemia: consejos para hacer crecer tu empresa a pesar de la crisis.

Si bien es sabido que la economía mundial se ha visto afectada por la aparición del Coronavirus varias empresas han sido capaces de reinventarse para crecer o para lograr mantenerse vigentes. En ciertos casos la crisis sanitaria producida por el COVID-19 fue una oportunidad impensada para empresas que ofrecen servicios pero en nuestro caso puntualmente, la resiliencia y la permeabilidad de adaptación a la nueva normalidad fueron los factores claves para lograrlo. A su vez, algunos cambios de conceptos también nos ayudaron como por ejemplo:

Mayor confiabilidad de las compañías para la contratación online: lo cual permitió disminuir el riesgo y aceleró la expansión de Cuponstar: antes de la Pandemia las empresas que vendían B2B contrataban servicios a través de una reunión presencial por lo tanto necesitaban tener fuerzas comerciales, infraestructura física y capital humano en cada país donde la empresa operaba. Actualmente, las compañías se acostumbraron a contratar a sus colaboradores de forma 100% online a través de reuniones por videollamada.

Posibilidad de aumento de capital: las empresas están contratando personas en la Argentina, pagando sueldos en pesos y vendiendo a empresas en el extranjero cobrando en dólares. Esto aumenta el valor de la compañía al facturar en una moneda más estable que el peso.

Factores que fueron clave para el fortalecimiento del servicio que brinda Cuponstar en Pandemia:

Crecimiento del e-commerce: Las marcas se volcaron al comercio online ya sea potenciando sus canales existentes o desarrollando su propio ecommerce, esto fue provechoso para el crecimiento de las alianzas comerciales en el exterior de Cuponstar, que al mismo tiempo buscaba el viraje digital y nutrir su producto en el exterior.

Obsolescencia de la presencialidad: Al volcarse todo a la virtualidad todo fue más ágil y práctico. El canje online de cupones y la entrega de premios de forma virtual para los colaboradores nos permitió desarrollar un nuevo módulo de actividades tales como yoga, workshops, capacitaciones, cursos en línea y acciones especiales masivas (shows en vivo de stand up y musicales), lo que sumó un "plus" al producto de Cuponstar y ayudó a pensar "out of the box".

Auge del Bienestar: Este último tiempo se produjo una explosión en la tendencia vinculada al Wellness y la salud relacionada con el burnout en el trabajo que se profundizó por el home office: según encuestas realizadas a nivel nacional, el 87,9% de los argentinos aseguró experimentar o haber experimentado burn out como consecuencia del teletrabajo durante la cuarentena y el confinamiento. Como consecuencia, las empresas buscaban nuevas vías de fidelizar a los empleados, con quienes ya no tienen contacto físico, y desde Cuponstar supimos adaptarnos al contexto y muy rápidamente pudimos ofrecer nuevas soluciones en este sentido.

En conclusión, uno de los factores que consideramos más importante es el aprendizaje frente al error y la resiliencia. Lograr avanzar en base a "prueba y error" fue la clave para expandirnos en un contexto totalmente desconocido ya que tuvimos que adaptarnos a la idiosincrasia corporativa de cada uno de los países para los que trabajamos y sus mercados que eran nuevos para nosotros. El lema que guió nuestra expansión fue "Better done than perfect"... no es necesario concentrarse en que cada detalle sea perfecto sino que es mejor terminar la tarea entera y alcanzar el objetivo que te has propuesto.

* Por Brian Klahr, cofundador de Cuponstar