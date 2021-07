Amenazas de violación y videos de asesinatos: el lado oscuro de OnlyFans, el "Instagram Hot"

Una investigación desveló el lado más oscuro de OnlyFans, sitio en el que circulan cada vez más videos sobre terrorismo, abuso racial y violaciones

Si hubo una plataforma que tuvo gran éxito durante la pandemia, esa fue OnlyFans. La red apuntada a adultos no dejó de crecer tanto en usuarios como en creadores de contenido, los cuales pueden subir videos y fotografías explícitas a cambio de diversas sumas de dinero, ganando a su vez suscriptores.

El éxito es tan grande que la compañía plantea vender acciones a nuevos inversores, y buscar así una estrategia para continuar con su consolidación en el mercado.

Todo lo que brilla no es oro

Una investigación de BBC reveló el "Lado Oscuro" de la plataforma, en la que por diversos problemas de seguridad los creadores de contenido están en peligro.

Según detalla la investigación, el pasado mes de enero un grupo de hackers se hizo con la cuenta de Tina Bean, una creadora de contenido de 22 años que vende fotos de sus desnudos en OnlyFans.

Acto seguido, fue sometida a un chantaje para pagar u$s150 y así recuperar su usuario. Tina no aceptó y los ciberdelincuentes publicaron vídeos de actos terroristas del Estado Islámico en su cuenta.

Varios usuarios reciben extorsiones de sus propios seguidores

BBC verificó las imágenes y en ellas se muestran a personas retenidas como rehenes en un almacén, justo antes de ser ejecutados mediante un disparo en la cabeza. Después, los hackers enviaron spam a los suscriptores de Tina, y también robaron sus fotos para subirlas a una página web de pornografía.

Otras creadoras denunciaron amenazas de violación o abusos raciales a partir del reportaje. La usuaria Victoria May recibe casi continuamente mensajes de sus propios suscriptores en los que le dicen que la van a violar, que saben dónde vive o "Voy a hacer que tu esposo mire mientras te hago daño y luego te voy a matar", entre otros.

Otra de las creadoras que sufrió abusos es Bell, una modelo de 23 años de Manchester que fue acosada por uno de sus suscriptores el año pasado. Este usuario no dejaba de pedirle contenido extremo, y aunque Bell terminó bloqueando el usuario, éste empezó a seguirla por otras redes sociales. "Me acosaba a través de múltiples cuentas, me espiaba en las historias de mis amigos en Instagram, tenía bastantes datos sobre mí", afirmó Bell.

OnlyFans elude responsabilidades

La plataforma de contenido para adultos explica en su página web que no es responsable de moderar el contenido publicado o de detectar conductas ilegales. Aún así, OnlyFans reconoce a la BBC que utiliza un software de inteligencia artificial para ayudar a que los creadores se encuentren seguros en todo momento.

La compañía explica que evalúa más de 300.000 archivos multimedia de forma diaria y dispone de más de 500 moderadores encargados de revisar el cumplimiento de las normas.

Denuncian que OnlyFans puede tomarse hasta 6 meses para resolver un caso de acoso

Sin embargo, la BBC también consultó a varios expertos en ciberseguridad que afirman que la inteligencia artificial no es suficiente como para controlar este tipo de contenido y que OnlyFans necesita más moderadores humanos.

Muchos usuarios de la plataforma se quejan por el lento accionar de OnlyFans cuando se requiere la moderación de actitudes delictivas. Según reveló la investigación, el sitio puede llegar a tardar hasta 6 meses en responder a los reclamos.

Por último, la plataforma afirma que es "muy consciente de sus obligaciones en virtud de las leyes de protección de datos", pero también reconoce que hay incidentes y problemas que deben ser investigados de forma más exhaustiva, según informó Business Insider.