Andrea Grobocopatel revelá por qué "la diversidad" puede aportar mayor valor a un proyecto

Es una de las referentes en profesionalización de empresas familiares. Fundó su propia empresa y ahora ayuda a otras mujeres a que hagan lo mismo.

Andrea Grobocopatel es Licenciada en Economía (UBA), y en el año 1984 fundó con su familia Los Grobo, una pyme que consiguió posicionarse como uno de los grupos de agronegocios más importante de la Argentina.

"Desde chica siempre pensaba que me gustaba trabajar en la empresa familiar. Me fui a estudiar a Buenos Aires, y cuando volví a Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, de donde soy me puse a trabajar con mi papá. Siempre digo que aprendí mucho en la Universidad, pero más en Los Grobo", recuerda Grobocopatel en diálogo exclusivo con iProUP.

Una líder nata

En la actualidad, la ejecutiva dirige su propia empresa agropecuaria, Ampatel 2010 y Resiliencia SGR, una sociedad dedicada a hacer la inclusión financiera, especialmente de mujeres y personas con discapacidad.

Por su experiencia en la profesionalización de la empresa familiar, Grobocopatel se convirtió en un referente sobre gobierno corporativo. "Yo quería que la empresa siga, pero que también se cuide la relación familiar, seguir trabajando con mis hermanos con mis sobrinos. Por eso, hicimos un protocolo para poder establecer las reglas de la familia en la empresa, y de la empresa en la familia. Después esto, lo pude transformar en programas académicos, brindando cursos con la Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables (FLOR)", dice.

Además, se posicionó en una promotora de manera activa de la independencia económica y del desarrollo profesional de las mujeres, al fomentar su acceso a posiciones de conducción en todos los órdenes.

Hasta abril de 2018 se desempeñó como Co-Chair del W20, Grupo de Afinidad del G20 dedicado a lograr que los países miembros del mismo adquieran una perspectiva de género en las decisiones que adopten. Actualmente es Delegada argentina para el Proceso de Diálogo Internacional del mismo.

"Cuando me invitaron me encantó porque pensaba que podía aportar algo. Sobre todo en Argentina, que nos faltaba un dialogo nacional. Nos faltaba pensar juntos, y tener propuestas para llevarlas de Argentina al mundo al G20. Esa experiencia me abrió un camino para lo que después fue FLOR", rememora.

Pero la empresaria no se limita a la vida coorporativa, en el 2013 escribió un libro que se tituló: Pasión por Hacer, que fue declarado de interés por el Senado de Provincia de Buenos Aires. En el libro, la autora cuenta su historia y la de su familia, así como su experiencia en la empresa agropecuaria familiar. Y fue precisamente por ese libro que la ganó el premio Demeter Award of Excellence a la Innovadora del Año en 2014. "Ahora estoy en el proceso de mi segundo libro, que espero que se pueda salir a fin de año en el que quiero contar que sucedió a partir del 2014", menciona Grobocopatel.

En 2018 fue considerada por Apolitical como una de las 100 Personas Más Influyentes en Políticas de Género a nivel global. Pero los éxitos no se terminaron allí. En el 2019 fue distinguida por IFC como una de las 20 pioneras, es decir, empresarias con carreras extraordinarias de países en desarrollo de alrededor del mundo. Y el año pasado, en 2020, el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires la distinguió con el Premio a la Mujer Destacada en Ciencias Económicas.

Además, en paralelo, Grobocopatel creó la FLOR que tiene como objetivo potenciar a personas con buenas ideas y promover instituciones sólidas y fuertes con buenas prácticas de gobierno, que gestionando la diversidad sean sustentables.

La misma, a través de sus actividades, promueve que valores como la inclusión, la responsabilidad, generosidad y la solidaridad sean fuente de crecimiento, sustentabilidad, respeto y paz.

"Fundación FLOR alienta a las personas y a las organizaciones a descubrir el valor que aporta la diversidad, logrando este objetivo a través de actividades que promuevan la inserción de mujeres en posiciones de liderazgo, fomenten la inclusión laboral de personas con discapacidad y busquen el surgimiento de líderes responsables", comenta.

En busca de la integración

Premios Flor

Como parte de hacer visibles a las mejores iniciativas está lanzando las inscripciones a la 6ta edición de los Premios FLOR. "Creo que es fundamental poder brindar visibilidad a tantas organizaciones que hacen acciones para gestionar la diversidad, porque creemos que tiene que ser parte de todas las organizaciones y queremos verlo, y que se contagien de manera positiva", destaca.

La ONG liderada por Grobocopatel, que recibirá postulaciones hasta el 31 de julio, otorga reconocimientos a las organizaciones en 5 categorías:

Grandes Empresas

Pymes

ONGs

Sector Público

LatAm

"Nosotros decimos que presentarse no se solo ganar el premio. Es hacer un ejercicio y poder aprender qué se está haciendo bien, que hay que modificar. Además, creo que cuantas más personas seamos, vamos a ser muchos más diversos, inclusivos. Tener diversidad en nuestra organización nos va a ser mucho mejores", apunta.

Los Premios FLOR a la Diversidad tienen la misión de difundir y reconocer a aquellas organizaciones para las cuales gestionar la diversidad es parte de su estrategia, como así también promover a muchas otras para que inicien este camino, el cual será iluminado y guiado por las ganadoras.

Las organizaciones serán evaluadas por un jurado de honor compuesto por representantes de excelencia del sector público, la consultoría, la sociedad civil y la academia, quién definirá a los finalistas y ganadores de cada una de las categorías así como la mención especial para la categoría LATAM tomando en consideración los parámetros definidos en las bases y condiciones. El proceso de selección será enteramente auditado por la consultora internacional BDO.

Más información de los premios FLOR: https://www.flor.org.ar/premios-flor.