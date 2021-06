Las tecnológicas y fintech argentinas prevén el mayor aumento salarial del mercado este año: ¿a cuánto llegará?

A partir de un relevamiento hecho por Mercer en 391 empresas se sabe que estos incrementos están por encima de la mediana del mercado

El sector de High Tech - Servicios, software y comercio electrónico prevé otorgar un incremento salarial del 46,41% este año y el sector Fintech un 47,96%. Estos incrementos están por encima de la mediana del mercado que es del 44 por ciento, según datos de Mercer, consultora global líder de recursos humanos, relevados entre 391 empresas líderes nacionales y subsidiarias de multinacionales.

El 31% de las empresas del mercado general presenta estas dificultades para atraer determinados perfiles del área de IT. Este porcentaje asciende al 73% en el caso de las empresas de High Tech, software y productos virtuales y al 100% en el caso de las Fintech.

Por este motivo, en los últimos años, Higth Tech y Fintech han tenido incrementos por encima de la mediana. En 2020, el incremento del mercado general fue del 37,5% mientras que el sector Fintech otorgó un 38% y High Tech un 42 por ciento.

Bono por proyecto: una tendencia creciente

La encuesta relevó que el 9% de las empresas del mercado general cuenta con una política de bono por proyecto; el 9% lo está evaluando y el 82% no cuenta con esta política. Del 9% de empresas que cuenta con este bono, el 43% lo paga cada vez que finaliza un proyecto; el 34% una vez al año y el 23% señaló que depende de cada proyecto.

El 68% de las empresas indicó que los empleados elegibles al bono por proyectos también son elegibles al bono anual tradicional; el 26% indicó que no son elegibles también para el bono anual y el 6% respondió que depende del caso.

"Si bien a nivel del mercado total la prevalencia es minoritaria, es una tendencia creciente y es mucho más frecuente en empresas que tienen posiciones digitales", analizó Ivana Thornton, directora de Career de Mercer. "Al analizar una muestra específica de 47 empresas digitales de nuestro Club Digital observamos que el 15% de las empresas digitales brinda bonos por proyecto; el 71% indicó que es adicional al bono anual.

Dificultad de atracción

Entre los perfiles con mayor dificultad de atracción se encuentran: los desarrolladores de todo tipo (python, java, mobile, full-stack, cloud); arquitectos; seguridad / ciberseguridad; analistas funcionales, según lo relevado en la encuesta Spot entre 395 empresas líderes nacionales y subsidiarias de multinacionales.

Según esta encuesta de Mercer, el 40% de las posiciones de IT de las compañías están cubiertas por recursos externos (outsourcing). El 84% de las empresas no cuenta con una estrategia de insourcing de posiciones de IT.

Los puestos más prevalentes del área de tecnología en los que se usan recursos externos son: mesa de ayuda / help desk; soporte técnico; infraestructura; seguridad informática; desarrolladores; consultores SAP.

"En las posiciones de IT es donde más vemos que las empresas están yendo al concepto de ecosistema de talento donde no sólo hay empleados internos, sino que también se recurre al outsourcing y la contratación freelance. Esto tiene que ver con dos motivos: la escasez de perfiles que hace que las compañías tengan que ser más creativas en las formas de contratación y también con la naturaleza del trabajo -más asociado a trabajo por proyectos- por la cual los formatos de contratación más flexibles funcionan mejor", destacó Ivana Thornton.

El 17% de las empresas calcula el índice de rotación de los puestos de IT propios de la empresa; y sólo el 1% calcula el índice de rotación de los puestos de IT outsourceados.

"El mundo va hacia una cultura de medición basada en datos; medir no sólo el personal propio si no también el tercerizado permite saber, por ejemplo, qué personal rota más, cuál es la curva de aprendizaje de cada uno. Se trata de medir más para tomar mejores decisiones", destacó Thornton.

Estos datos surgen de la encuesta Spot, realizada del 23 de abril al 5 de mayo entre 391 empresas líderes nacionales y subsidiarias de multinacionales.