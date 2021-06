Paris Hilton y el CEO de Twitter, celebrities del evento Bitcoin más grande de la historia

Luego de unas semanas complicadas para la criptomoneda más popular y luego que Elon Musk tuiterara otra vez en contra de la misma e hiciera bajar su precio, arrancó el Bitcoin 2021.

Se trata del evento de Bitcoin más grande de la historia realizado en Miami: cuenta con una capacidad para 12.000 asistentes, y empezó con algunos de los mayores actores del sector.

La conferencia será una de las reuniones de criptomonedas más grandes que surgirán después de la pandemia de COVID-19, y los organizadores esperan que concurran más de 50.000 personas.

Una parte no oficial de la conferencia comenzó este jueves 3 de junio con un "Whale Day" con la presencia del CEO de Galaxy, Mike Novogratz, y el CEO de BitGO, Mike Belshe.

"If your company is doing something meaningful for the world, do something in Bitcoin "... " Bitcoin is hope for 8 billion people" - @michael_saylor — Bitcoin 2021 (@TheBitcoinConf) June 4, 2021

El evento se posiciona similar a algo "más parecido a un festival de música", con múltiples escenarios, incluido el "Nakamoto Stage" principal, así como escenarios secundarios como "Stacking Sats Stage" y "End Of Fiat Stage".

La conferencia está organizada por Bitcoin Magazine, una publicación de criptomonedas cofundada por el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, en 2012.

Inicialmente programado para tener lugar en Los Ángeles, California, Bitcoin 2021 se trasladó a Miami a principios de este año, cuando el alcalde Francis Suárez empezó a hacer campaña para convertir a Miami en la "capital mundial de las criptomonedas".

"El alcalde Francis Suarez está haciendo una jugada para establecer a Miami como la capital mundial de Bitcoin, por lo que, naturalmente, nos pidió que llevemos la conferencia de Bitcoin más grande de la historia a su ciudad, tan pronto como sea seguro para los asistentes y residentes", afirmaron los organizadores del evento.

El propio alcalde Suárez será el orador de apertura de la conferencia principal el día uno, dando inicio al evento con comentarios de apertura en el Nakamoto Stage a las 9:00 am ET.

El evento contará con algunos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, incluida la senadora Cynthia Lummis y el representante pro-criptomonedas de EE. UU. Warren Davidson. Juramentada en el Senado en enero, Lummis mostró su apoyo a Bitcoin (BTC) a principios de este año, adoptando la foto de ojos láser como parte de un flash mob de ojos láser en Twitter. Davidson y Lummis hablarán en un panel "Llevando la innovación de Bitcoin a casa en Estados Unidos" a las 3:35 pm ET.

The #CryptoQueen has arrived in #Miami for @TheBitcoinConf! ✈️ So excited to go to the #BitcoinConference to hear all the leaders in this space speak. ???? I love being a part of this amazing community. ???? And can’t wait to perform tonight at @11Miami! ???? ???? ???????????? ???? See you there! pic.twitter.com/m24f8WpeIV — Paris Hilton (@ParisHilton) June 3, 2021