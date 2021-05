Analista asegura que si Bitcoin rompe la barrera de u$s 37.500, volvería la tendencia alcista

Según los analistas de Decentrader, Bitcoin necesita recuperar rápidamente el nivel de u$s 37.500 y ETH necesita mantener los u$s 2.300 como soporte

El precio de Bitcoin (BTC) sigue cayendo mientras los traders estadounidenses toman un descanso para disfrutar del próximo Día de los Caídos, el 31 de mayo, y los mercados de futuros y opciones regulados, como el CME, están cerrados durante el fin de semana.

Datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView muestran que tras un breve intento de los alcistas de Bitcoin (BTC) de superar los u$s 37.000 en las primeras horas de la mañana del 29 de mayo, el precio cayó por debajo de los u$s 34.000 al no manifestarse el soporte necesario para un movimiento al alza.

Gráfico de 4 horas del par BTC/USDT. Fuente: TradingView

La acción del precio de Ether (ETH) fue casi idéntica a la de BTC, con un intento de superar los u$s 2.500 es que se encontró con una fuerte resistencia que empujó el precio de la altcoin a los u$s 2.300.

Los u$s 37.500 o el precio se hunde

Según el análisis de filbfilb, cofundador de Decentrader, la acción del precio de Bitcoin es una de las principales fuentes de confusión del mercado, ya que sigue estando muy lejos de la media móvil de 20 semanas (WMA) "que suele ser la línea que separa a Bitcoin de un mercado alcista o bajista y, como tal, sigue siendo un escenario bajista para Bitcoin".

Gráfico de 4 horas de Bitcoin. Fuente: Decentrader

El analista continuó afirmando que si Bitcoin es capaz de encontrar un soporte sólido en el mínimo de los u$s 30.000, la media móvil de 20 semanas podría convertirse en una zona de resistencia importante en cualquier intento de subir.

Filbfilb dijo: "Una caída más baja probablemente haría que el mínimo de los u$s 20.000 o el nivel de retroceso del 78.6% sea un objetivo probable. Como tal, la acción del precio durante la próxima semana es particularmente importante".

En este punto, según filbfilb, es crucial que BTC recupere el nivel de los u$s 37.500 "para evitar una nueva prueba del soporte semanal".

En caso de que Bitcoin logre montar un repunte y romper por encima de los u$s 40.000, filbfilb identificó la zona de soporte/resistencia anterior en los u$s 45.500 a u$s 46.500 como la siguiente zona de resistencia que tendrá que ser superada.

Ether traza una línea en los u$s 2.300

Ether se comportó ligeramente mejor que BTC después de que se vendiera hasta el retroceso del 61.8%, dado que el precio fue capaz de rebotar por encima de la media móvil de 20 semanas, pero finalmente fue rechazado en el "precio pivote crítico" de los u$s 3.000 cuando el impulso de recuperación se desvaneció.

Gráfico de 4 horas del par ETH/USD. Fuente: Decentrader

Filbfilb identificó la zona de los u$s 2.300 como un área importante de soporte para Ether que necesitaría ser mantenida si los alcistas quisieran reunir el impulso para un intento de romper por encima del nivel de los u$s 3.000 y volver a probar los u$s 3.300, con este escenario ser altamente "dependiente de la fuerza de Bitcoin".

En general, el analista espera que Ether supere a BTC en cualquier movimiento al alza y "al menos iguale cualquier movimiento bajista".

Dijo: "Por ahora, las miradas están puestas en Bitcoin para ver si los mínimos pueden mantenerse de cara al fin de semana, con especial atención en torno a la media móvil de 200 días, que es actualmente la línea en la arena para los alcistas."

Fuente: Cointelegraph