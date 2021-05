Qué es el "Bitcoin Mining Council", y cuál será su principal objetivo luego de hablar con Elon Musk

La industria minera de Bitcoin en América del Norte parece estar avanzando hacia una mayor sostenibilidad medioambiental luego de que el CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, mediara en una exitosa reunión entre Elon Musk y varios líderes del sector.

Saylor y Musk revelaron el lunes la creación del Bitcoin Mining Council (Consejo de Minería de Bitcoin) tras una serie de conversaciones de alto perfil. El consejo está formado por varios líderes del sector, como Argos Blockchain, Blockcap, Galaxy Digital, Hive Blockchain, Hut 8 Mining, Marathon Digital y Riot Blockchain. Todos ellos han acordado "promover la transparencia en el uso de la energía [y] acelerar las iniciativas de sostenibilidad en todo el mundo", tuiteó Saylor el lunes por la tarde.

Yesterday I was pleased to host a meeting between @elonmusk & the leading Bitcoin miners in North America. The miners have agreed to form the Bitcoin Mining Council to promote energy usage transparency & accelerate sustainability initiatives worldwide. https://t.co/EHgLZ9zvDK — Michael Saylor (@michael_saylor) May 24, 2021