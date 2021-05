Amazon adquiere MGM por u$s8.500 millones: ¿Cuáles son los otros acuerdos "gigantes" en este sector?

Los últimos convenio marcan una tendencia: muchos en el mundo de los medios comprenden que la supervivencia está en el mercado del streaming. Los detalles

Ya es oficial: Amazon comprará la empresa matriz de los estudios MGM por u$s8.450 millones de dólares, según confirmó el gigante estadounidense fundado por Jeff Bezos.

La compra significa que las películas y series propiedad de MGM podrían acabar apareciendo en la plataforma de video por streaming de Amazon Prime para que los usuarios las vean.

Se trata de otro caso en el que una empresa tecnológica se asocia con una potencia de la industria cinematográfica para completar su oferta de streaming y competir con rivales muy arraigados como Netflix y Disney.

Como los servicios de streaming ganan cada vez más terreno a la televisión tradicional, es probable que las empresas de medios de comunicación estén encantadas de complacerlos, contribuyendo a una mayor consolidación del sector.

Los estudios de cine que no tienen su propio servicio de streaming están especialmente interesados en encontrar una forma de atraer la atención y, sobretodo, monetizar sus bibliotecas.

Estas son algunas de las principales fusiones, adquisiciones y acuerdos entre plataformas tecnológicas y empresas cinematográficas tradicionales que sentaron las bases para la actual guerra del streaming.

Disney y 21st Century Fox

Disney compró la compañía cinematográfica 21st Century Fox y su filial 20th Century Studios, de décadas de antigüedad, en una venta de u$s71.000 millones que se cerró en 2019.

La plataforma de streaming de Disney, Disney+, se lanzó en diciembre de ese año con la disponibilidad de películas como Nunca me han besado y Por siempre jamás.

Esos largometrajes de 21st Century Fox se unirán a la ya atractiva biblioteca de Disney, construida con las pasadas adquisiciones de Lucas Film —sede de Star Wars e Indiana Jones— y Marvel.

El acuerdo con Fox también da a Disney el control de Hulu

Elisabeth Moss en "The Handmaid's Tale"

Hulu siempre tuvo una estructura de propiedad complicada, pero ahora Disney posee la mayoría de la compañía y mantiene la operación completa de la plataforma de streaming.

A través de su adquisición de 21st Century Fox, Disney también absorbió la participación del 60% de la corporación en Hulu, uno de los servicios de streaming originales que se lanzó en 2007. Posteriormente adquirió la participación del 9,5% de AT&T en Hulu, lo que elevó su participación a cerca del 70%.

Comcast es el único otro accionista que tiene garantizado un mínimo del 21% gracias a un acuerdo de 2019. Disney ofrece incluso un paquete de u$s13,99 que incluye Disney+, Hulu y ESPN+.

Netflix anuncia un acuerdo con Sony en abril

El acuerdo permitirá a Netflix ofrecer en los Estados Unidos las futuras películas de Sony de 2022, incluidas las entregas de la franquicia Spider-Man con Tom Holland. Otros posibles estrenos futuros de Sony podrían ser Jumanji y Ghostbusters.

Tom Holland como Spiderman

Después de que las películas de Sony se estrenen en los cines en 2022, primero pasarán a ser de pago y luego llegarán a Netflix.

El acuerdo da a Sony, que aún no tiene una plataforma propia de streaming, una vía o nuevo canal para mostrar sus películas. Y le ofrece a Netflix aún más estrenos en cines para atraer a los clientes de pago.

Disney también tendrá las películas de Sony, una vez pasado el turno de Netflix

Después de que una película de Sony se estrene en los cines en 2022, tenga su recorrido televisivo de pago y pase unos 18 meses en Netflix, se ofrecerá en Disney+ y Hulu. Sony y Disney han dicho que el acuerdo de licencia en EE.UU. estará en vigor desde 2022 hasta 2026.

El acuerdo significa que las futuras películas de Spider-Man podrían acabar llamando casa a Disney+, junto a la franquicia cinematográfica de Marvel, propiedad de Disney, en la que Tom Holland también aparece.

Sony y Disney se enfrentaron en el pasado por los derechos cinematográficos de Sony sobre cientos de personajes de Marvel y las producciones de Marvel de Disney.

La solución fue que ambas empresas acordaran que el personaje de Spider-Man pudiera aparecer en una película independiente más y en otra entrega del Universo Cinematográfico de Marvel.

La fusión masiva WarnerMedia-Discovery de AT&T creará un nuevo gigante del streaming

El gigante de las comunicaciones confirmó que escindía su rama de contenidos WarnerMedia, que incluye HBO y Warner Bros, ambas adquiridas por AT&T cuando compró la entonces Time Warner por u$s81.000 millones en 2018. AT&T planea fusionar WarnerMedia con la empresa de medios Discovery.

Gal Gadot en "Wonder Woman 1984"

Eso significa que los contenidos de las más de 100 marcas de las 2 empresas, incluidas HGTV y Discovery, estarían bajo un mismo paraguas. Un servicio de este tipo podría hacer frente a Netflix, el actual campeón de la transmisión en streaming.

La plataforma de streaming Discovery Plus ya se había lanzado a principios de enero con suscripciones a partir de u$s4,99 y mostrando programas de Food Network, HGTV, TLC, BBC y Discovery Channel, hogar de Shark Week. Fue el primer nuevo servicio de streaming lanzado en 2021.

Amazon y su gran jugada: los estudios MGM tienen clásicos del cine más antiguos y queridos

Amazon va a desembolsar u$s8.500 millones de dólares para adquirir MGM Holdings, cuyos estudios MGM, de 97 años de antigüedad, están detrás de algunas de las películas y programas de televisión más clásicos del mundo.

La empresa destacó que las "más de 4.000 películas" y "17.000 programas de televisión" fueron factores importantes a la hora de realizar la compra.

James Bond a través de los años

Entre las películas se encuentran "The silence of the lambs" protagonizada por Anthony Hopkins, Rocky y el extenso catálogo de películas de James Bond. }

Aunque MGM posee solo la mitad de los derechos de Bond, y el resto pertenece a productores que se encargan de la dirección creativa de la franquicia. Eso significa que la cosa podría complicarse si Amazon quisiera, por ejemplo, producir una serie de televisión protagonizada por el famoso personaje.

Viacom se fusionó con CBS en 2019, con Paramount ya en su catálogo

Puede que la adquisición de Paramount por parte de Viacom se cerrara en 1994, pero el movimiento preparó bien a la compañía para lo que sería la guerra del streaming del siglo XXI. Lo mismo ocurrió con la fusión de Viacom con CBS en 2019.

Emily Blunt en "A quiet place 2"

El servicio de streaming CBS All Access (Acceso completo) se lanzó en 2014 y se rebautizó como Paramount Plus en 2020, ya que la pandemia impulsó el auge del negocio en el mercado del streaming.

Como "A quiet place 2" está distribuida por Paramount Pictures, la película protagonizada por Emily Blunt estará disponible en el servicio de streaming el 12 de julio.

Fuente: Business Insider