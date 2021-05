Triunfa donde muchos fracasaron: ¿por qué el sector fintech crece en medio de la pandemia?

Durante el 2020, la economía argentina sufrió la peor caída en 18 años . Pero esta industria no solo se mantuvo, sino que creció exponencialmente

Durante el 2020, la economía argentina sufrió la peor caída en 18 años producto de la pandemia. Pero no fue solamente la economía la que tuvo que adaptarse a la incertidumbre del COVID-19, sino que nuestros hábitos también sufrieron cambios rotundos en este período.

Tanto empresas como trabajadores y consumidores, comenzaron a incorporar plataformas digitales en su vida cotidiana, y en los últimos meses estos nuevos hábitos se convirtieron en lo que hoy comenzamos a llamar "nueva normalidad".

Es en este contexto que comprendimos que los procesos productivos no volverán a ser iguales a lo que eran antes de la pandemia. Si queremos combinar un futuro en donde se minimicen los riesgos sanitarios, pero se asegure la recuperación económica, tenemos que imaginar un nuevo esquema de relaciones productivas, donde el distanciamiento social debe ser el eje que nos permita encontrar el equilibrio.

El futuro, seguramente, nos llevará hacia una economía de baja proximidad física, tal como definió el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) en un informe publicado en septiembre de 2020: evitar los contactos físicos en espacios de trabajo, comercios y medios de transporte será uno de los desafíos más grandes de cara a la nueva normalidad.

No es casual que la industria Fintech haya experimentado un crecimiento significativo en este período. A pesar de que la industria ya venía creciendo de manera sostenida debido al avance tecnológico, la pandemia aceleró fuertemente ese proceso. Entre 2018 y 2020 la cantidad de empresas Fintech en Argentina creció un 194%, según el último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el ecosistema argentino de julio 2020.

Actualmente encontramos 268 empresas Fintech en Argentina, y, mientras que en 2020 la mayoría de ellas pertenecían al sector de préstamos, hoy son en su mayoría de pagos digitales. Asimismo, entre enero y agosto 2020 se duplicaron la cantidad de transferencias electrónicas por adulto por Home Banking y Mobile Banking. También se triplicaron los montos de pagos con tarjeta de débito per cápita en eCommerce.

Esto indica que, culturalmente, la sociedad se comienza a preparar para una digitalización de sus actividades financieras habituales, lo que abre la puerta a la entrada de nuevas Fintech que faciliten aún más las transacciones diarias.

La importancia de la digitalización para la inclusión financiera es de tal magnitud que fue reconocida por la ONU como una forma de alcanzar sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. El desafío es grande, pero las oportunidades son muchas.

Según el último Informe de Inclusión Financiera emitido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en Argentina, un 78% de las personas que cobraron la primera liquidación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) poseía una cuenta bancaria, pero sólo el 53% la utilizó para esto. Esto sugiere que el principal problema no fue de acceso, sino de uso.

Pensar en una solución a esta problemática conduce a la necesidad de reforzar la educación financiera en todos los sectores sociales, entendiendo la diversidad que los caracteriza. Además, para contribuir a la expansión de la digitalización financiera, es necesario asegurar la conectividad en todo el país a costos razonables que permitan un acceso generalizado. Otra de las barreras que limita el crecimiento de la digitalización en distintos sectores, actividades y transacciones es la informalidad: según Future of Work in the Global South (FoWiGS) actualmente casi un 50% del empleo no está registrado. Generar incentivos para la formalización la economía es imprescindible.

Si logramos construir sobre estos tres ejes principales, las Fintech pueden ser grandes aliadas a la hora de pensar en una economía de baja proximidad física y promover la inclusión, al menos en el sector financiero.

*Florencia Scaturchio es responsable de la Lic. en Economía y de la Lic. en Finanzas de UADE