Esperto en inversiones asegura que Bitcoin está en un "mercado alcista con descuento"

La caída de precios demostró que bitcoin "ha entrado en escena", dice el analista Mike McGlone, y el futuro está probablemente "inclinado a su favor"

Bitcoin (BTC) las y altcoins han "entrado en escena" después de la caída de precios de esta semana y, como resultado, se volverán más fuertes, dice Bloomberg Intelligence.

En un tweet el 21 de mayo, Mike McGlone, estratega senior de commodities de la unidad de investigación, describió a Bitcoin como un "mercado alcista con descuento".

Bitcoin ahora tiene una "ventaja clave" sobre las acciones

Las criptomonedas cayeron en masa junto con Bitcoin durante el colapso del 19 de mayo, que vio al par BTC/USD caer a u$s 30.000 antes de recuperarse.

Las altcoins luego regresaron de manera impresionante, y algunas ganaron más del 70% en menos de un día.

Gráfico de velas semanal del par BTC/USD vs. NASDAQ. Fuente: Mike McGlone/Twitter

Para McGlone, el mercado alcista sigue en marcha, y la caída asegura que los tokens son ahora una ganga a los precios actuales.

La ventaja de Bitcoin frente a las acciones: un mercado alcista con descuento", resumió. "En nuestra opinión, la caída del 19 de mayo de prácticamente todos los activos que siguieron a Bitcoin mostró que las criptomonedas han entrado en escena, con resultados potenciales inclinados a su favor".

Destacó la volatilidad ventajosa frente a las acciones tradicionales, junto con un gráfico que sugería que Bitcoin "puede haber pasado la prueba de corrección".

Gráfico de volatilidad de 180 días del par BTC/USD vs. correlación de NASDAQ con el par BTC/USD vs. NASDAQ. Fuente: Mike McGlone/Twitter

El piso está a la vista, pero no el techo del ciclo

McGlone no es el único que considera que la tendencia general del mercado permanece intacta después de la volatilidad de la semana. Anteriormente la estimación del estadístico Willy Woo de que Bitcoin está solo a la mitad de su ciclo alcista actual.

Woo, a su vez, se unió a PlanB, creador de la familia stock-to-flow de modelos de precios de Bitcoin, quien en una aparición en el Podcast de Wolf of all Streets también predijo que el mercado alcista estaba completo en un 50%.

"Ambos modelos muestran que ciertamente no estamos al final del ciclo", le dijo al presentador Scott Melker. "Todavía nos queda algo de margen hasta u$s 100.000 en promedio o u$s 288.000 en promedio si se sigue el modelo X de stock-to-flow".

Los comentarios se hicieron la semana pasada, antes de la caída de los precios, y desde entonces PlanB mantiene su perspectiva sobre el mercado.

"No tuitearé acerca de BTC por un tiempo", añadió el veterano trader Peter Brandt. "Pero una pista: el mercado tocó fondo ayer", indicó Cointelegraph.