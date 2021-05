Todo lo que tenés que saber y sopesar antes de empezar a invertir en bitcoin

Un principiante que esté considerando si invertir en bitcoin tiene que dilucidar todo lo que hay a favor y en contra, y necesita sopesar antes de invertir

Cada vez es más frecuente encontrar noticias varias sobre el bitcoin, la criptomoneda más famosa y en tendencia en los últimos años.

Sin embargo, para una persona novata en este mundo puede no ser fácil bucear entre todas estas publicaciones, ni dilucidar si debe invertir en bitcoins o no.

Por un lado, leerá que el bitcoin se ha disparado un 1.000% en 12 meses, que invertir en las criptomonedas puede hacerte millonario y que personalidades como Elon Musk las han respaldado.

Por otro, descubrirá que ha sido criticada por expertos inversores como Warren Buffett, que a mediados de abril se desplomó más de un 15% y que es muy volátil e impredecible y puede hacerte perder dinero.

Ambos bandos tendrán razón, por lo que conviene informarse bien sobre qué es el bitcoin y qué riesgos puede suponer antes de invertir.

Qué debes saber antes de invertir en bitcoin

El bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual y, como tal, puede utilizarse para adquirir productos o servicios. Se trata de una unidad de pago, como el euro o el dólar, pero con la importante diferencia de que es virtual y descentralizada.

Hay que sopesar todos los pros y contras, así como informarse mucho, antes de invertir en el mundo de las criptomonedas

Fue concebida en 2008 por una entidad secreta conocida como Satoshi Nakamoto y sus transacciones se realizan en internet gracias a códigos cifrados y confirmados mediante la tecnología de blockchain (cadena de bloques).

Además de como medio de pago, también se usa como activo para invertir. Estos son algunos de sus riesgos y lo que debes saber antes de invertir en bitcoin:

Falta de regulación

El bitcoin es una moneda autorregulada, sin ninguna autoridad ni país que la controle o respalde, y por tanto sin nadie responsable de su emisión.

"No existe todavía en la Unión Europea un marco que regule los criptoactivos como el bitcoin, y que proporcione garantías y protección similares a las aplicables a los productos financieros", advierten en un comunicado conjunto el Banco de España y la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores).

Desde el punto de vista legal, las criptomonedas no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores, añaden.

Complejidad

No cualquier persona puede invertir en bitcoins sin un mínimo de conocimiento y experiencia, señalan estas instituciones: "Se trata de instrumentos complejos, que pueden no ser adecuados para pequeños ahorradores, y cuyo precio conlleva un alto componente especulativo que puede suponer incluso la pérdida total de la inversión.

"Adicionalmente, existen productos derivados apalancados vinculados a criptomonedas que permiten invertir indirectamente en estos, lo que incrementa aún más su complejidad y la posibilidad de sufrir pérdidas superiores a la inversión inicial, por lo que requieren de un gran conocimiento y experiencia", recuerdan.

Volatilidad y carácter imprevisible

Su "extrema volatilidad", unido a la complejidad antes mencionada y a una falta de transparencia, convierten a los bitcoins en "una apuesta de alto riesgo", según la descripción del Banco de España y la CNMV.

Los datos reflejan esa volatilidad del bitcoin, cuya cotización puede subir y bajar de pronto y convertirse en un carrusel impredecible. El pasado abril ha sido un ejemplo de ello: en ese mes, el precio del bitcoin ha tocado nuevos máximos históricos, por encima de los 64.000 dólares, pero también ha caído más de un 15% entre los días 18 y 19.

Asimismo, los expertos tampoco niegan esa realidad. Joey Krug, codirector de inversiones de Pantera Capital, comparte tres puntos clave para las personas que estén pensando en invertir en bitcoin:

Hay que recordar que bitcoin podría llegar a caer hasta un 70%.

También se debe tener en cuenta que es posible que suba mucho más que ese 70%.

Como consejo final para principiantes en el bitcoin y otras criptomonedas, relacionado con esos dos puntos, aconseja realizar una inversión que no le haga perder el sueño con cada cambio de precio a corto plazo.

"Si su inversión en bitcoin es mucho más alta que la de otros activos, será inevitable que entre en pánico y venda en cuanto baje. Invertir en bitcoin y otras criptomonedas es un proyecto a largo plazo y no apto para los que padezcan del corazón", aclara.

Hay voces a favor y en contra del bitcoi, pero la decisión final sobre si invertir o no sigue siendo personal

Invertir aquello de lo que puedas 'prescindir'

Ese carácter volátil e impredecible del bitcoin lleva a que se recomiende invertir en bitcoin con sentido común y prudencia, especialmente si es la primera vez.

Por ello, se debería mantener una base segura de dinero y apostar por solo invertir una parte de los ahorros de la que puedas 'prescindir' sin que afecte a ingresos y gastos clave, y huyendo de una mirada cortoplacista.

James Ledbetter, editor de la newsletter FIN sobre fintech, reconoce a Business Insider su preocupación ante la posibilidad de que muchos jóvenes que están empezando a comprar y vender bitcoin crean, consciente o inconscientemente, que este "nunca va a bajar".

Por ese motivo, llama a la prudencia: "Nadie debería invertir en bitcoin más de lo que puede permitirse perder". Posibilidad de robo, estafa o pérdida

Cualquier persona que quiera empezar a invertir en bitcoin debe prestar atención a cada paso y movimiento, informarse bien para elegir la plataforma y el monedero más adecuados en su caso y cuidar la seguridad: "Le pueden robar las criptomonedas de su cartera digital, si su clave privada llega a las manos equivocadas", advierte Lucy Gazmararian, fundadora y socia-gerente de Token Bay Capital.

Además de los robos y las estafas, las pérdidas por despistes propios también salen muy caras: las personas con bitcoins han perdido unos 115.000 millones de euros en esta criptomoneda por olvidar las contraseñas o tener bloqueadas sus cuentas.

Ser consciente de que las transacciones son públicas...

Todas las transacciones en bitcoin son públicas, rastreables y quedan permanentemente almacenadas en la red, de forma que cualquier persona puede ver el saldo y las operaciones de cualquier dirección bitcoin.

Eso sí, esto no significa que se pueda conocer la identidad del usuario detrás de estas operaciones... salvo que esa persona así lo decida al hacerla pública.

...e irreversibles

Al invertir en bitcoin hay que huir de las prisas. En primer lugar, porque las transacciones tardan un tiempo en ser confirmadas y realizarse y, en segundo lugar, porque estas son irreversibles.

Una transacción en bitcoin no se puede reembolsar (sí se puede generar una nueva por el mismo importe en sentido contrario), por lo que conviene revisar bien cada paso y cifra y asegurarse de que todo está correcto, indicó Business Insider España.