¿Por qué esta financiera permitirá en EE.UU. la compra de Bitcoin y el retiro de tenencias en efectivo?

El gigante de las transferencias de dinero MoneyGram permitirá a sus clientes radicados en los Estados Unidos la compra de Bitcoin, así como el retiro de sus tenencias en efectivo de la criptomoneda.

La iniciativa ocurre en un marco de crecimiento de las principales entidades financieras para con las monedas digitales.

La compañía confirmó la medida a través de su cuenta de Twitter, en la que describió su novedosa asociación con el operador de intercambio de bitcoins y cajeros automáticos, Coinme.

"Emocionados de anunciar nuestra asociación con @Coinme. A partir de hoy, puedes comprar y vender #Bitcoin de Coinme con efectivo en las ubicaciones de MoneyGram participantes, lo que facilita la entrada al apasionante mundo de las criptomonedas", rezó el tuit.

