¿Peligra el precio de Bitcoin? Su "estancado repunte" podría hacerlo retroceder hasta los u$s40.000

Luego de caer por debajo de los u$s50.000 por unidad, la cripto más popular comenzó a ganar fuerza hasta ubicarse en torno a los u$s56.000 por unidad.

El Bitcoin (BTC), la criptomoneda más utilizada, tuvo una fuerte caída a lo largo de la segunda quincena de abril, lapso en el que llegó a perder 25% desde el máximo histórico registrado el 14 del mismo mes, y ubicó su precio alrededor de los u$s50.000 por unidad.

Si bien BTC recupera lentamente sus valores registrados anteriormente, el estancado repunte de la moneda digital provoca cierta tendencia bajista entre los compradores de criptomonedas luego de que el token más grande cayera por debajo de su promedio móvil de 50 días.

"La criptodivisa podría acechar el nivel de us$40.000 por unidad si cae decisivamente por debajo de los u$s50.000, y es probable que el nivel de u$s64.000 por unidad haya sido un máximo a corto plazo", comentó Pankaj Balani, director ejecutivo de la bolsa de derivados de activos digitales Delta Exchange.

En diálogo con Bloomberg, Pankaj añadió que "una caída a menos de u$s50.000 por unidad podría exacerbar la volatilidad", y añadió que "todos los activos de criptomonedas, incluido Ether (ETH), la segunda cripto más grande, también tenderán a la baja".

Pankaj Balani, CEO de la bolsa de derivados de activos digitales Delta Exchange

El problema del hash

Son varias las razones detrás del enorme desplome del bitcoin. Entre otras, muchos sitios especializados explicaron que la repentina baja en la cotización se debió a que la tasa hash rate se desplomó 49%, en paralelo con el valor del BTC.

Pero, ¿que es la tasa de hash? Se trata de uno de los términos más usados en el mundo de la minería cripto. Es un valor que indica la cantidad de operaciones computacionales que un minero o la red de mineros en todo su conjunto es capaz de efectuar en un determinado momento.

Se relaciona con el precio de bitcoin, en que este último necesita una gran potencia eléctrica para ser creado. Este proceso es realizado por máquinas "mineras" y son ellas quienes demandan sistemas de refrigeración y electricidad para funcionar.

Minar monedas digitales es el "acto" de crear las monedas a cambio de ganarlas. A modo de recompensa, los mineros pueden recibirlas y no tienen que comprarlas ni realizar ningún tipo de operación para hacerse con ellas. Es decir que, básicamente, sin mineros no hay Bitcoin y sin electricidad no hay mineros.

La tasa de hash se desplomó casi a la mitad debido a un apagón masivo en la provincia china de Xinjiang, donde se encuentra un gran número de mineros, que comenzó el 14 de abril. El hecho repercutió duramente en instalaciones de minería y, por lo tanto, en la red blockchain.

La tasa de hash de Bitcoin se desplomó casi a la mitad debido a un apagón masivo en la provincia china de Xinjiang

Es tan influyente la minería en ese país para el precio de la moneda digital, que la actividad minera en China representa 65% del total de hash rate de Bitcoin, mientras que el porcentaje de la provincia de Xinjiang está entre 20% y 36% del total de hash.

Varios especialistas en el ecosistema destacan que el hash rate, aparte de un indicador de potencia, sirve para medir la seguridad de la red. Es decir que, a mayor hash, más difícil es atacar a Bitcoin. Esto también tiene el efecto contrario.