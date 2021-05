¿Qué fue lo que dijo el director del Banco de Inglaterra que no cayó bien en el ecosistema cripto?

Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, advirtió a los criptoinversores sobre los peligros de participar en el mercado de criptoactivos

Hablando durante una conferencia, Bailey se opuso a la noción de "criptomonedas", afirmando que "criptoactivos" era una nomenclatura más adecuada para describir las monedas digitales.

El gobernador del BoE adoptó una retórica anticriptomonetaria muy gastada, específicamente el argumento de que las criptomonedas carecían de valor intrínseco. "Solo enfatizaría lo que he dicho varias veces en los últimos años, [y] me temo que no tienen valor intrínseco", agregó Bailey.

Al entregar su severa advertencia a los inversores en criptomonedas, Bailey dijo: "Lo siento, voy a decir esto de nuevo sin rodeos: cómprelas sólo si estás preparado para perder todo tu dinero".

Las declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra se parecen mucho a las declaraciones emitidas por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. La FCA advirtió al público británico sobre el riesgo de incurrir en enormes pérdidas por inversiones en criptomonedas en enero.

En ese momento, el mercado de las criptomonedas se encontraba en medio de una corrección significativa ya que Bitcoin (BTC) cayó por debajo de los u$s 33.000. Desde entonces, la capitalización total del mercado de criptomonedas se ha multiplicado casi por tres y actualmente supera los u$s 2,3 billones.

El director del Banco de Inglaterra advirtió que los inversores cripto pueden llegar a perder todo

Los comentarios de Bailey se producen en medio de un aumento masivo en los precios de las criptomonedas, especialmente para las monedas alternativas, con Ether (ETH) estableciendo un nuevo récord histórico. Las principales altcoins como Polkadot's DOT, Chainlink's LINK y XRP también han visto acciones de precios verticales.

El gobernador del Banco de Inglaterra se refirió a la manía actual a pesar de la aparente falta de valor intrínseco, y agregó: "Eso no significa que la gente no les dé valor, porque pueden tener un valor extrínseco".

De hecho, Dogecoin (DOGE), posiblemente la "moneda meme" por excelencia, ha subido más del 12,700% en lo que va del año.

Si bien el gobernador del Banco de Inglaterra podría no pensar mucho en la propuesta de valor de las criptomonedas, la autoridad fiscal del país no está descuidando la posibilidad de que se utilicen valiosas monedas digitales para evadir impuestos.

En abril, el Departamento de Ingresos y Aduanas de Su Majestad anunció planes para mejorar su vigilancia de los posibles evasores de impuestos en criptomonedas de una manera que recuerda la "pregunta cripto" del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, indicó Cointelegraph.