Hoy vence el plazo para que las entidades le entreguen al BCRA la información de los usuarios que operan con criptomonedas

El BCRA pidió a las entidades bancarias que entreguen un listado que identifique con nombre, CUIT y domicilio a los clientes que posean monedas digitales

Continúa la batalla entre los "criptoadeptos" y el Banco Central, luego del revés que sufrieron esta semana los ahorristas e inversores en bitcoins en la justicia, a la que acudieron para proteger sus datos personales.

Esta semana, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, a cargo del juez Edgardo Walter Lara Correa, rechazó el amparo que promovieron con la intención de frenar el avance del Central sobre información reservada y hoy vence el plazo que fijó el organismo para que las entidades bancarias entreguen un listado que identifique con nombre, CUIT y domicilio a los clientes que posean monedas digitales.

¿Qué pasará?

Esta filtración de la medida generó una gran polémica en redes sociales y además produjo una resistencia de los usuarios que, ante el fallo adverso, afirmaron que apelarían.

"El Banco Central puede pedir la información que quiera, pero, por más que imponga un plazo hasta el 30 de abril, no significa que las entidades bancarias tengan que contestar o si lo van a contestar, que no tenga que cumplir con la ley de protección de datos personales. Esa ley está para proteger a los individuos a los cuales les están transfiriendo sus datos", afirmó Víctor Castillejo, abogado de ONG Bitcoin, al medio La Nación.

El BCRA todavía no recibió la información solicitada

Por otro lado, el abogado también explicó que le rechazaron la presentación por cuestiones técnicas procesales y que uno de los argumentos del juez fue que no tiene legitimidad colectiva para iniciar la acción ya que no se pudo admitir porque no agotó la vía administrativa.

"El tema es que existen excepciones para no tener que agotar la vía administrativa cuando hay un daño que es actual e inminente y por eso deberían haber admitido la legitimidad del recurso", sumó Castillejo, y confirmó que mañana presentará la apelación de la sentencia con el objetivo de revertir esta medida.

Por su parte, el BCRA todavía no recibió la información solicitada. De acuerdo las explicaciones que dieron al medio citado previamente, luego de la filtración de la medida, se trata de un "stocktaking", un relevamiento financiero ante la falta de regulación del mercado de las criptomonedas.

Pero además, según el BCRA, diferentes entidades y operadores le realizaron consultas en el último tiempo sobre las regulaciones para operar con los activos digitales. Asimismo, como parte de un proceso para determinar a futuro si deben estar reguladas, la entidad le solicitó a los bancos la información para conocer el volumen y la profundidad de la utilización o compra de criptoactivos.

Fuente: La Nación

¿Se viene la regulación?

"La regulación es inminente", pronostica a iProUP un cambista digital, advirtiendo que el proyecto de ley firmado por Liliana Schwindt y Marcos Cleri, del Frente de Todos, podría ser debatido en las próximas semanas.

La iniciativa surgió a partir de una actividad que realizaron estudiantes de Ciencias Políticas de nueve universidades. Una suerte de "juego de rol" que fue debatido por los legisladores en el recinto y tomó forma de proyecto de ley.

El texto propone a la Comisión Nacional de Valores como autoridad de aplicación y obliga a las empresas de criptoactivos a ser "sujetos obligados" de la Unidad de Información Financiera (UIF). Es decir, a solicitar justificación de origen de fondos a grandes operaciones y reportar al organismo en transacciones sospechosas de lavado o financiamiento al terrorismo.

Pero faculta al Banco Central para que realice "monitoreo financiero de la actividad" y supervisar "la información sobre las transacciones en criptoactivos en el mercado local y por residentes nacionales en mercado extranjeros", además de elaborar informes de impacto y relevar detalles sobre operaciones.

"Según nuestro equipo legal, el proyecto está muy bien armado. Nosotros cumplimos con la UIF. Toda la industria está autorregulada", aseguran a iProUP desde una de las firmas cripto de mayor crecimiento en los últimos meses.

En la Argentina existen al menos 900.000 ahorristas que tienen criptomonedas

De acuerdo con su visión, la iniciativa ya tiene "debate parlamentario" y pronostica que su promulgación es "número puesto" en alguna de las próximas sesiones de la Cámara baja.

Otra fuente, en cambio, se mostró más cautelosa. "Muchas empresas del sector, de hecho, están registradas como Proveedores de Servicio de Pago (PSP): tienen cuentas con CVU y el mismo régimen de varias billeteras como Mercado Pago y Ualá", advierte.

En efecto, tal como adelantó iProUP, la autoridad monetaria lanzó al inicio de la gestión Pesce un régimen informativo para las fintech similar al que poseen los bancos, aunque no tan minucioso, tendiente a "transparentar" los movimientos de fondos y evitar la intermediación financiera (es decir, que presten plata de depositantes a otros clientes), una actividad reservada a las instituciones con licencia del BCRA.

"Es un tiro en el pie que busquen a los bitcoiners: tienen que agradecer que la gente se volcó a las criptos y le quitó presión al dólar blue", reclama a iProUP otro ejecutivo del sector también exigió el off-the-record.

Sin embargo, asegura que un aumento de las operaciones podría estar fomentando la suba de la cotización de los denominados "dólares bursátiles", en especial el contado con liquidación.

"La mayoría de las casas de cambio tienen stock propio de criptomonedas: se autoabastecen por oferta y demanda de sus clientes. Casi todos los argentinos compran para 'guardar' y el que tradea está 'encanutando', especulando con que suba el precio. Llega a subir abruptamente la demanda y se quedan sin monedas, hay que ir a comprarlas afuera y se pagan con CCL", explica.

El ejecutivo confía a iProUP que hay pocas empresas en el país que realizan esta operación de "bitcoin mayorista" para dotar de liquidez a los exchanges locales y que recurren al "contado con liqui" para comprarlos en el exterior.

A esto hay que sumar el interés de los bancos por entrar en el nuevo negocio de custodia de criptoactivos, al ver que varias billeteras virtuales ofrecen pagos, ahorro e inversiones. Y la mayoría de los pesos que ingresan para estas operaciones lo hacen a través de cuentas bancarias.

Según conoció iProUP, varias entidades están fortaleciendo sus divisiones de fraude con expertos en bitcoin y otras divisas virtuales, con miras a crear sus propios departamentos "cripto" una vez que estos activos estén regulados.

"Varios bancos fueron consultados por los equipos técnicos de los diputados que firmaron los proyectos de ley. Y se mostraron conformes y con ganas de participar. En especial, los más chicos", relata una fuente muy escuchada en el mundo cripto.

La otra iniciativa, que todavía no ingresó al Congreso, está siendo liderada por el diputado Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio. Y tiene el apoyo de varias personalidades del ecosistema cripto local.

Si bien tuvo la misma génesis que el texto oficialista (el trabajo de los estudiantes de Ciencia Política), su equipo de colaboradores hizo "borrón y cuenta nueva". Por estas horas, sus asesores trabajan contrarreloj en un anteproyecto que verá la luz en los próximos días.