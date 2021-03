iProUP | Economía Digital | Mundo cripto

¿Seguirá subiendo el bitcoin? así será la tendencia según el comportamiento de las "ballenas"

El precio de Bitcoin se ubica actualmente entre los u$s 55,000 a u$s 59,000, lo que convierte al área de los u$s 50,000 como una de soporte.

Por iProUP • 17.15hs • Economía Digital 23.03.2021