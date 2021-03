La unión hace la fuerza: banco estadounidense invierte en startup de custodia de bitcoin

El Banco New York Mellon, el más antiguo de EEUU, está invirtiendo en la firma de origen israelí Fireblocks, y sus servicios de custodia de criptomonedas

El Wall Street Journal informó que Fireblocks logró una ronda de financiamiento de u$s 133 millones en la que participó el BNY Mellon junto a la firma de fondos de cobertura Coatue Management, y las empresas de capital de riesgo SVB Capital, Ribbit Capital y Stripes.

Los planes de custodia de bitcoin de BNY Mellon fueron revelados el 11 de febrero. La entidad, que cuenta ya con más de u$s 41.000 millones de dólares de valores en custodia, afirmó en ese entonces que ya venía discutiendo con sus clientes sobre ese servicio enfocado a bitcoin y otras criptomonedas.

Roman Regelman, director ejecutivo de servicio de activos y director de la unidad digital de BNY Mellon, señala que el desarrollo de productos para unir activos digitales y tradicionales es fundamental para el futuro de la custodia.

Los servicios de custodia de criptomonedas ganan espacio, y los bancos tradicionales invierten en ellos

Fireblocks comenzó ofreciendo servicios de custodia a instituciones y exchanges de criptomonedas hace tres años, dice esta empresa en un comunicado de prensa. La firma sostiene que ha conformado una red institucional de transferencia y de almacenamiento, en la que custodia más de u$s 400.000 millones en criptomonedas. La institución tiene unos 230 clientes, incluyendo exchanges, proveedores de liquidez, bancos y fondos de cobertura, entre otros.

El cofundador y CEO de Fireblocks, Michael Shaulov, dijo al WSJ que la startup está trabajando con otros cinco bancos multinacionales además de BNY Mellon, aunque declinó identificar esas instituciones financieras. Shaulov trabajó con una agencia de inteligencia militar israelí, similar a la estadounidense Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Los otros dos cofundadores, según el WSJ, también ejercieron cargos similares en el área de inteligencia.

Citado por el WSJ, Shaulov dijo que sus experiencias en la unidad de inteligencia fueron clave para su carrera en ciberseguridad. «Una vez que comprendes cómo funcionan los atacantes, o cómo operan los atacantes en su capacidad más avanzada, obtienes una ventaja en términos de comprensión de cómo construir los sistemas de defensa", afirmó Shaulov.

El interés de BNY Mellon por bitcoin no se limita a la propuesta de soluciones de custodia. También operará en Nasdaq junto con Simplify U.S. Equity PLUS Bitcoin, que ha solicitado aprobación ante la SEC para invertir en bitcoin, de manera indirecta, a través del fondo Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Tal como fue reportado por CriptoNoticias, BNY Mellon actuaría como administrador, agente y contador de esta iniciativa de inversión en bitcoin.