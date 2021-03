Exoperador de Wall Street vaticina que Bitcoin podría pasar los u$s200.000 en 2021: ¿cuál sería el fundamento?

El periodista, excorredor de bolsa y reconocido bitcoiner estadounidense Max Keiser aventuró queBitcoin podría llegar hasta los u$s220.000 por unidad para fines de este año si el dinero fiat de todos los países continúa su tendencia inflacionaria y su valor cae frente al BTC, como en estos últimos meses.

Recientemente, el Senado de los Estados Unidos aprobó otro nuevo paquete de estímulo por la pandemia de COVID-19 por valor de 1.9 billones de dólares estadounidenses que será distribuido en cheques de estímulo a los ciudadanos por valor de u$s1.400.

Esto aumenta la cantidad de dinero en circulación y podría estimular más la inflación, no solo de los EE.UU., sino también de muchos otros países, al ser el dólar el principal activo financiero fisíco del planeta.

El pronóstico de Keiser ocurrió en respuesta a un tweet publicado el pasado lunes 15 de marzo por el economista Cameron Murray, sobre el que escribió lo siguiente: "Hay mucha preocupación por la inflación en este momento. ¿Por qué preocuparse? ¡Los ajustes monetarios y fiscales actuales están destinados a generar inflación! Más inflación ahora es algo bueno. En Australia, no hemos alcanzado la meta de inflación desde hace más de 5 años".

Ante ello, Keiser inmediatamente contestó:

Luego de trepar hasta un nuevo máximo histórico de u$s61.700 el sábado pasado (13 de marzo), Bitcoin inició otra racha bajista.

En las últimas horas, Keiser, con casi 300.000 seguidores en Twitter, escribió varias veces sobre la criptodivisa más longeva y de mayor valor en el mercado.

En respuesta a un tweet de Cointelegraph sobre los dichos de Ray Dalio -fundador de Bridgewater Associates-, Keiser contestó: "Ray Dalio da una severa advertencia de que los países podrían imponer prohibiciones a Bitcoin como parte de un cambio fiscal impactante si así lo quisieran. ¿Estados Unidos dejará de ser hospitalario con el capitalismo?"

También, replicó la frase luego de compartir una noticia sobre la Reserva Federal de los Estados Unidos:

The only rule you need to know (the one the Fed hasn’t learned yet, but other central banks will) ???? You don’t change #Bitcoin. Bitcoin changes you. pic.twitter.com/aWf6hRn8bM — Max Keiser (@maxkeiser) March 16, 2021