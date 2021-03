Esta empresa de inversión ha sido muy dura con el Bitcoin: qué dijo y por qué está en contra

Mientras unos optan por apoyarlo, como Tesla, Bank of New York Mellon, o Goldman, otras muchos siguen mostrándose muy escépticos respecto al bitcoin

Nicolás López, director de análisis de Singular Bank, contaba que ellos no recomiendan invertir en la criptodivisa porque consideran que no ofrece las garantías suficientes, y lo mismo creen los gestores de AXA Invesment Managers, que advierten además de lo mucho que se consume en electricidad en la 'minería' del bitcoin, lo que le convierte en un activo en absoluto 'verde'.

"La continua 'minería' de bitcoin genera un enorme consumo de electricidad que es incompatible con los requerimientos de la inversión responsable. En la cuestión medioambiental, el bitcoin es cualquier cosa menos 'verde'. La intensidad de carbono de la 'minería' de bitcoin -y, por tanto, su efecto sobre el medio ambiente- es, como mínimo, significativa", subraya Vincent Vinatier, gestor AXA IM.

Aunque hay empresarios como Elon Musk que aún siguen apostando a Bitcoin, hay otros que no recomiendan hacerlo

Varios estudios han criticado las externalidades negativas de la 'minería' de criptoactivos y han cuestionado la sostenibilidad de estas prácticas. Actualmente, se crean unos 900 bitcoins nuevos cada 24 horas. Como se acuñan mediante ordenadores, se requiere una enorme cantidad de energía. Según una investigación de la Universidad de Cambridge, el bitcoin consume más electricidad al año que toda Argentina.

El propio Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha declarado recientemente que el bitcoin consume una cantidad preocupante de energía. "El bitcoin utiliza más electricidad por transacción que cualquier otro método conocido por la humanidad, por lo que no es algo que respete el medio ambiente", señaló a Andrew Ross, de CNBC, en el marco de una sesión de Clubhouse transmitida en directo.

"No somos partidarios de las criptomonedas en general"

Además de su carácter poco ecológico, Vinatier considera que el bitcoin no es un activo 'invertible' y, por tanto, no es adecuado para las carteras de inversión básicas. "No hay flujos de caja, ni valor residual, ni valor de uso, y es demasiado volátil para ser utilizado como medio de pago", apunta. Según AXA, el bitcoin es un activo "especulativo que podría valer 10 dólares o 10 millones de dólares".

Entre una de las críticas está la gran cantidad de energía necesaria para generar criptomonedas

El interés suscitado por el bitcoin en los últimos tiempos está innegablemente motivado por sus recientes fuertes subidas y el apoyo que está recibiendo, pero desde AXA consideran que cuando la inflación empiece a subir y los tipos de interés se recuperen, es probable que los inversores puedan obtener un rendimiento decente en otros activos y que el apetito por el bitcoin y otras criptos se reduzca, indicó Bolsamanía.

"Donde sí somos más positivos es en la tecnología blockchain, ya que tiene aplicaciones prometedoras, como el comercio de divisas. También esperamos que las monedas digitales 'oficiales' se materialicen en los próximos años. El Banco Central Europeo, la Reserva Federal y el Banco Popular de China, entre otros, están estudiando esto. Pero se trata de las llamadas 'stablecoins', que están respaldadas por activos duros y, por tanto, están a un mundo de distancia del bitcoin", concluye Vincent Vinatier.