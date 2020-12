No deja de sorprender: Bitcoin va por más, y hay nuevos contratos de opciones a más de u$s 120.000

Bitcoin intensificó su impulso alcista de los últimos días y logró superar la marca de los u$s 28.000, pero algunos inversores van por más

La capitalización de mercado de bitcoin sube también a un máximo histórico de u$s 477.472 millones, mientras que la capitalización total de las criptomonedas arriba a u$s 687.962 millones. El notorio auge de bitcoin contrasta con un decrecimiento de 17% en el valor total del mercado de criptomonedas, cuyo máximo histórico de diciembre de 2017 superó los u$s 820.000 millones.

- El precio de bitcoin estableció dos máximos históricos en menos de 24 horas. Fuente: CoinMarketCap

Entre las razones que pudieran asociarse a este impulso alcista, para este viernes estaba pautada la expiración de 80.000 contratos de opciones de la casa de cambio Deribit, por 1.850 millones de dólares.

Además, esa casa de cambio introdujo el jueves un «strike» o apuesta de que el precio de bitcoin llegará o superará los u$s 100.000 para septiembre de 2021. La demanda por este tipo de opciones fue abrumadora, dijo Deribit en Twitter. Agregó este viernes otra apuesta similar de u$s 120.000 y este sábado otra adicional de u$s 140.000, aunque no ha especificado la fecha de expiración de estas últimas.

Hay dos factores favorables al impulso alcista de bitcoin que se han mantenido en el ciclo actual: el acercamiento institucional creciente hacia bitcoin y los parámetros fundamentales de su red que continúan saludables. Por otra parte algunas voces importantes del mercado como Mike Novogratz, el CEO de Galaxy Digital, ven en Bitcoin una reserva de valor mejor que el oro, indicó Criptonoticias.