¿Preocupación en el mundo cripto?: inversores dudan del futuro del Bitcoin y le ponen "techo" a su precio

Una encuesta reveló que una 17% esperan que otra criptomoneda o una moneda digital emitida por un banco central capte una cuota de mercado y substituya BTC

En el marco de una encuesta realizada por la plataforma institucional de minería, Genesis Mining, a 1.000 inversores actuales y antiguos de Bitcoin con sede en los Estados Unidos, se conoció que dos tercios creen que BTC es un mejor reserva de valor a largo plazo que el dólar.

Por otro lado, más de la mitad de los encuestados creen que Bitcoin vencerá al oro, los bienes raíces y al mercado de valores en los próximos 5 o 10 años, y el 65% expresa su fe en que el valor de BTC seguirá apreciándose con el tiempo.

Tendencia a la baja

Por otro lado, y a pesar del sentimiento aparentemente favorable, sólo el 17% de los encuestados predijo que el precio de Bitcoin superaría los u$s 50,000 para 2030. Esto sólo requeriría que el precio suba un 160% durante los próximos 10 años, mientras que BTC ya ha ganado un 166.5% en lo que va de año.

Otro 17% pronosticó que el precio de Bitcoin realmente caerá durante la próxima década, mientras que una sexta parte de los encuestados no se sentía segura de especular sobre el rendimiento del precio de BTC a largo plazo.

Casi el 10% de los participantes no cree que "vaya a existir un caso de uso práctico" para Bitcoin en el futuro.

En total, el 50.1% de los encuestados estimaron que BTC valdrá u$s 20.000 o menos en 2030, un tercio dijo que el precio será de u$s 10,000 o menos, y el 11.8% pronosticó precios inferiores a u$s 1,001.

Casi un tercio de los participantes que predicen un estancamiento o un rendimiento bajista en los próximos 10 años esperan que Bitcoin enfrente obstáculos por las regulaciones, mientras que una quinta parte anticipa que los gobiernos prohibirán por completo la criptomoneda.

Aproximadamente el 17% de los entrevistados no bajistas esperan que otra criptomoneda o una moneda digital emitida por un banco central capte una cuota de mercado dominante y sustituya a BTC, mientras que el 16% predice que los meteóricos y exagerados ciclos históricos de Bitcoin se extinguirán con el tiempo. Casi el 10% de los participantes no cree que "vaya a existir un caso de uso práctico" para Bitcoin en el futuro.

El caso alcista

Por otro lado, en el extremo alcista del espectro, una décima parte expresó que Bitcoin valdría seis cifras o más, entre u$s 100,000 y u$s 1 millón, dentro de una década, y la mitad de ellos espera que el precio supere los u$s 500,000.

Casi el 30% de los encuestados alcistas creen que la adopción de Bitcoin será impulsada por la disminución de la confianza en las monedas fiduciarias, y el 25.8% anticipa que una gran depresión económica provocará la adopción masiva. Más de la mitad de los participantes creen que la adopción de Bitcoin tiene mucho margen de crecimiento, a pesar de las fuerzas políticas externas hacia la criptomoneda.

Otra encuesta publicó que el 73% de los millonarios ya poseen o están planeando invertir en criptoactivos para 2023.

¿Quiénes son los encuestados?

Asimismo, la encuesta tuvo una buena mezcla de inversores, con un cuarto asignando más de la mitad de su riqueza a inversiones en la moneda digital, un cuarto tenía una exposición a la criptomoneda de entre el 10% y el 50%, otro cuarto tenía entre el 1% y el 10% invertido en la criptomoneda, mientras que el resto tenía el 1% o menos de su riqueza actualmente en la moneda.

Una encuesta reciente del gestor de fondos Grayscale Investments descubrió que la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto positivo en el sentimiento hacia Bitcoin, ya que el 39% de los encuestados describieron a BTC como más atractivo en medio de la pandemia.

El mes pasado, una encuesta a 700 personas de alto patrimonio neto publicada por el Grupo deVere, señaló que el 73% de los millonarios ya poseen o están planeando invertir en criptoactivos para 2023, publicó el medio Cointelegraph