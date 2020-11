Para inversionistas: las razones por las que el Bitcoin repuntó luego de su caída a u$s 15.750

El precio de Bitcoin cayó abruptamente a los u$s 15.670 antes de que los traders saltaran a la acción para defender el nivel de los u$s 16.000

Es probable que tres factores clave hayan causado esta caída nocturna del precio de Bitcoin. Los tres potenciales factores son una sacudida del fin de semana, volver a probar la media móvil diaria (MA) y una nueva prueba de la parábola.

Gráfico diario del par BTC/USD. Fuente: Tradingview

Las sacudidas del fin de semana y volver a probar un soporte inferior son cosas saludables

Había un montón de órdenes de venta por encima de los u$s 16.500 que no desaparecieron cuando el precio se acercó a los u$s 16.400. Esto significaba que estas órdenes eran verdaderas órdenes de venta, aplicando presión de venta en el mercado de monedas digitales.

Además de la estructura del mercado que probablemente alentó a los traders y bots a vender en corto, el analista on-chain Willy Woo dijo que la volatilidad del fin de semana es algo alcista.

Dijo que esperaba una sacudida "técnica bajista", pero el mercado aún se encuentra en el territorio de "comprar la caída". Escribió: "Configuración de comercio del fin de semana: deshacerse de algunos aspectos técnicos bajistas (RSI de 4h, TD9 de 8h). Los fundamentos de la cadena a corto y medio plazo son alcistas, más monedas salen de los exchanges, llegan más usuarios.

Las compras durante una caída reflejan el impulso alcista

En el gráfico diario, la caída a los u$s 15.600 confirmó una nueva prueba de la media móvil de 10 días. La nueva prueba fue importante porque la semana pasada, luego una gran subida del precio, BTC volvió a probar la misma media móvil antes de seguir subiendo.

Si el precio de Bitcoin siguiera cayendo por debajo de media móvil de 10 días, habría significado un caída más profunda. Pero, la recuperación inmediata desde el mismo nivel del que se recuperó en la caída del 7 de noviembre es algo relativamente positivo a corto plazo.

El pasado 7 de noviembre, BTC experimentó una caída parecida, aunque en un rango de precios diferente. El precio se desplomó abruptamente, pasando de u$s 15.753 a u$s 14.344, para registrar una caída del 5%. La criptomoneda líder del mercado también rebotó sobre la media móvil de 10 días en el gráfico diario en esa oportunidad.

En los próximos días posteriores, BTC alcanzó un máximo de dos años de u$s 16.480, lo que confirmó una fuerte ruptura.

Los subidas parabólicas necesitan nuevas pruebas

Josh Olszewicz, cartista y analista técnico de criptomonedas, compartió un gráfico donde se puede ver que Bitcoin está en una parábola.

Parábola de Bitcoin. Fuente: Josh Olszewicz

Durante un ascenso parabólico, el impulso de un activo continúa acumulándose a medida que sube el precio. Pero, si el ciclo parabólico se rompe, entonces el activo puede correr el riesgo de sufrir un gran retroceso.

La parábola de Bitcoin permanecerá intacta mientras BTC logre mantenerse por encima del rango de u$s 15.300 a u$s 15.500.

Traders y analistas técnicos han señalado niveles similares en las últimas 24 horas. Michael van de Poppe, un trader a tiempo completo en la Bolsa de Valores de Ámsterdam, dijo de manera similar que el nivel de soporte en los u$s 15.500 sigue siendo clave para BTC a corto plazo, informó CoinTelegraph.