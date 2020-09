Home banking, sin venta de dólares: por qué los bancos suspendieron las operaciones

Con las nuevas medidas impuestas por el Banco Central, las entidades bancarias y financieras están actualizando sus sistemas y no se pueden comprar dólares

En el marco de incertidumbre con respecto a cómo los bancos funcionarán con las nuevas restricciones, las entidades suspendieron la venta de dólares hasta poder adaptar sus sistemas informáticos

Con las nuevas medidas impuestas por el Banco Central para la compra de dólares, las entidades bancarias y financieras están actualizando sus sistemas, lo que genera inconvenientes para adquirir la divisa a través de las apps o el homebanking.

Pero además, es importante recordar que la adquisición de moneda extranjera en cualquier entidad bancaria únicamente se puede hacer en forma digital y no presencial.

Los problemas se presentaron desde bien temprano en las plataformas de todos los bancos. "Hasta que no se adecuen los sistemas no se podrá vender a minoristas. Están readecuando todo a la nueva operatoria y esto lleva su tiempo", aseguraron desde una entidad financiera a Infobae.

La medida

Luego de que el ministro Guzman dijese el domingo que no habría cambios con respecto a este tema, el Banco Central eligió profundizar las restricciones cambiarias y evitar al menos por un tiempo un sinceramiento del tipo de cambio oficial.

El objetivo de las medidas es preservar las reservas para destinarlas a las necesidades de producción, pero no seguir subsidiando las compras para atesoramiento.

"No vamos a poder operar de inmediato con ventas minoristas. Tenemos que adaptar los sistemas, algo que no es sencillo", aseguró a este medio un alto ejecutivo de un banco privado antes de la apertura de la operatoria cambiaria. Asimismo, la fuente consultada añadió que "a esta altura del mes ya no se venden tantos dólares como al principio".

Las nuevas medidas procuran resguardar las reservas del Central, que venían sufriendo una fuerte caída, exclusivamente para importaciones, especialmente de insumos para la producción. Y limitar mucho más el acceso para quienes procuran divisas exclusivamente con fines de ahorro.

En primer lugar, el cupo de u$s 200 mensuales no será modificado pero incluirá todos los consumos con tarjeta de crédito en moneda extranjera o con tarjeta de débito contra cuentas en pesos. De esa forma, esos consumos en moneda extranjera serán restados en el cupo mensual en el mes siguiente. Si lo superan, seguirán siendo restados en los meses subsiguientes.

Así, quien tenga un consumo con su tarjeta de u$s 50 en septiembre, solo podrá comprar u$s 150 de dólar solidario en octubre. Y quien gaste u$s 600 en septiembre, no podrá comprar su cupo mensual durante octubre, noviembre y diciembre.

Estas medidas no implican que haya algún tope o límite para el gasto con tarjetas, de débito o de crédito, en moneda extranjera. No habrá restricciones para hacer consumos en dólares pero al hacerlo se limitará, aún más, el ahorro en esa moneda.

La nueva tabla

Para desalentar esas operaciones y endurecer el cepo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció un mecanismo de percepción a cuenta del pago de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales del 35%, que será aplicada tanto a la compra del dólar solidario como a todas las compras en dólares con moneda extranjera.

Por lo tanto, el nuevo dólar que surge de la aplicación de una retención a cuenta de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales rondaría hoy los $130,76, si se toma como referencia el dólar para la venta de Banco Nación.

Más allá de esto, habrá que ver cuándo se normalizará el sistema y se podrá realizar la compra. "No va a haber operaciones con dólares, por lo menos no por la mañana", coincidieron en señalar desde otro banco privado.

"Hay que validar contra Anses, porque hay tipos del IFE que ya no pueden comprar; hay que revisar qué compras se hicieron en el pasado y cómo afectan al cupo. Todos los bancos tendrán que adaptarse a todos estos cambios. Igual –destacaron– todo el que quiso comprar, ya compró sus dólares. Las ventas se dan en los primeros días del mes".

Según la estadística del Banco Central, la cantidad de argentinos que compran sus u$s 200 alcanzaron a 3,9 millones en julio, último dato disponible, lo que requirió cerca de u$s 740 millones de las reservas del BCRA.

A esa cifra se llega aplicando al precio vendedor de $79,25 por dólar el 30% de recargo del Impuesto PAIS, por un lado, y sobre la misma base imponible el 35% de retención a cuenta. Es decir, a cada dólar se le suman dos impuestos de $23,77 el primero y $27,73, el segundo.