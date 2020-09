Cuál es el precio del Bitcoin hoy, miércoles 2 de septiembre

El precio del Bitcoin amaneció a la baja en el comienzo de este miércoles y comenzó la jornada a un valor de u$s$11.726,63 tanto para la compra como para la venta. En las últimas 24 horas, la variación de precio de la moneda digital fue del -1.67%.

Actualmente, la capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s216.680.390.870 y circulan 18.477.631 BTC.

Luego varias semanas estancada, la moneda digital tuvo una leve subida ayer que lo hizo llegar hasta los u$s12.000 aunque después volvió a bajar. En plataforma de compra y venta de criptomonedas Ripio, alcanza hoy el valor de $1.555.863,26 en pesos para la compra y $1.475.145,54 para la venta, con una variación del -1.94%.

El precio de las otras criptomonedas:

El segundo mes del tercer trimestre del año fue bastante particular tanto para los mercados tradicionales de valores como el alternativo de criptomonedas, con registros récords en el índice S&P 500 y el precio de Bitcoin consolidando ganancias, en un agosto vibrante para los inversores.

Con alzas históricas en el exclusivo S&P 500, tres durante el mes para ser exactos, las acciones tuvieron en Wall Street un mes bastante exitoso para los inversores institucionales.

Pero además, el Nasdaq tecnológico no se quedó atraś y aprovechó el empuje dado por el mercado tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal en los Estados Unidos para mantener las tasas de interés en vísperas de alta inflación.

En general, durante el mes de agosto las acciones tuvieron un mes récord con el S&P 500 acumulando ganancias de hasta un +7%, luego de que el índice alcanzara un récord durante siete sesiones y está activo durante cinco semanas seguidas y cinco meses seguidos.

Salvo un colapso del 7.2% durante la jornada del lunes pasado, el índice alcanzará su quinto avance mensual consecutivo, avanzando un 60% desde el mínimo de marzo.

Sin embargo, el S&P 500 tardó un poco más en ponerse a la altura del Nasdaq, el cual registró nuevos máximos hace unos meses y volvió a repetir su hazaña en la última semana del octavo mes del año.

En cualquier caso, el índice tuvo una buena racha, consolidando la semana pasada su quinta ganancia semanal consecutiva y octavo avance semanal en nueve semanas.

Lo anterior fue confirmado por Reuters por Nicholas Colas, cofundador de DataTrek, al señalar que con todos los informes del segundo trimestre entregados por las empresas que forman parte del índice, el 84% de las empresas superó las expectativas.

"El segundo trimestre de 2020 no terminó tan mal como el peor trimestre de la Gran Recesión porque la política fiscal y monetaria esta vez fue más rápida y más grande que en 2009", según Colas.

En este lapso, con el 98% del S&P 500 habiendo informado, los registros señalan un crecimiento del 23.1%, superando el récord anterior del 14.7% registrado en 2010.

Al cierre de este post, el índice cotiza a 3,508.5 unidades, ganando más de medio punto durante la sesión de este lunes, un +0.02% con respecto a la jornada del último viernes de agosto.

El precio de Bitcoin tuvo un mes de agosto consolidando su rally alcista iniciado el pasado 20 de julio hacia la zona de los cinco dígitos, y todo parece indicar que cerrará agosto en la zona de los 11k.

A pesar de que durante la última semana de agosto, el precio de Bitcoin se movió lentamente hacia la zona inferior a su soporte fuerte en los u$s 11,400 los alcistas lograron recuperar el control y ahora el activo cotiza a un precio de u$s 11,718.

El precio de Bitcoin durante el mes de agosto ha acumulado apenas un +2% de ganancias, tal cómo lo señala la firma de análisis de criptomonedas Skew en su cuenta oficial en Twitter.

A pesar del poco margen de ganancias en el octavo mes del año, el precio de Bitcoin sigue consolidando un 2020 bastante positivo, con un desempeño superior sobre otros activos, alcanzando un +62% en lo que va de año.

#bitcoin had a quiet month, looking +2% in August and +27% in Q3. Year-to-Date is +62%. Stocks had a record month with S&P500 +7% with gold trading sideways and dollar weaker. pic.twitter.com/RSPvw3SjcW — skew (@skewdotcom) August 31, 2020