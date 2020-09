Cuál es el precio del Bitcoin hoy, martes 1 de septiembre

La divisa se mantiene con un precio estable luego de varias semanas de crecimiento sostenido. Sus últimas variaciones la mantienen en un valor elevado

El precio del Bitcoin amaneció a la suba en el comienzo de este marrtes y comenzó la jornada a un valor de u$s$11.954,70 tanto para la compra como para la venta, un incremento desde ayer. En las últimas 24 horas, la variación de precio de la moneda digital fue del 2.85%, lo que la deja muy cerca de los u$s12.000.

Actualmente, la capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s220.882.335.432 y circulan 18.476.606 BTC

La variación del precio del Bitcoin en el último año. Fuente: coinmarketcap.com

Luego varias semanas estancada, la moneda digital tuvo una leve subida y roza los u$s12.000. En plataforma de compra y venta de criptomonedas Ripio, alcanza hoy el valor de $1.612.302,3 en pesos para la compra y $1.529.179,16 para la venta, con una variación del 2.4%.

La variación del precio del Bitcoin en pesos en el último año. Fuente: Ripio

El precio de las otras criptomonedas:

Ethereum : u$s469,44 (10,60%) : u$s469,44 (10,60%)

XRP : u$s0,291 (4,20%)

Tether : u$s1 (0,04%)

Chainlink : u$s16,28 (-0,54%)

Bitcoin Cash : u$s281,84 (2,57%) : u$s281,84 (2,57%)

Litecoin : u$s63,18 (2,18%)

Bitcoin SV : u$s199,84 (3,16%) : u$s199,84 (3,16%)

Crypto.com Coin : u$s0,182 (2,68%)

Binance Coin: u$23,67 (1,96%)

Claves para saber invertir

La comunidad bitcoiner en Reddit abrió este miércoles un debate sobre ocho "mandamientos" o reglas que deben cumplir quienes operan e invierten en bitcoin (BTC). La discusión ya acumula 300 comentarios y abarca aspectos que van desde la seguridad, la verificación directa de las transacciones, hasta qué tanto debe invertirse.

"Las ocho leyes de Bitcoin" fue un tema propuesto por el usuario @Deathstaroperatorguy quien planteó que el aspecto primordial de todo bitcoiner es no hablar nunca sobre los BTC que posee. Como segundo "mandamiento" citó el popular dicho "si no son tus llaves, no son tus bitcoins". Sobre esta regla añadió: "Si tu bitcoin no está guardado de forma segura en tu cartera, no es tuyo. Si dejas bitcoin en un exchange (casa de cambio), no eres el dueño".

Muchos creen que el bitcoin destronará al dólar

Desde la tercera "ley" hasta la sexta se recalcó que los bitcoiner siempre deben verificar minuciosamente las transacciones que envían o reciben. También quedó planteado el hecho de dudar constantemente sobre ofertas engañosas y mantener a buen resguardo las palabras clave o semillas.

Los cuatro "mandamientos" se resumen de la siguiente forma: Si es demasiado bueno para ser verdad, no debe ser cierto. En este punto el usuario hizo un llamado a no creer en falsas promesas de duplicar bitcoins enviado BTC a otra dirección y que los bitcoins gratis no existen; "es estafa" repitió en tres ocasiones. Proteger las palabras clave es primordial, verificar hasta cuatro veces las operaciones y no caer en enlaces sospechosos redondean su propuesta.

El séptimo mandamiento es una reflexión a la variedad de opiniones que existen en el ecosistema Bitcoin. "Todo el mundo tiene una opinión sobre Bitcoin. Tómalo como a un grano de sal. Nunca escuches a un solo individuo y haz tu propia investigación", dijo.

En relación con las inversiones con bitcoin, la octava "regla" plantea un fundamento ya conocido en el mundo de las finanzas, el de nunca invertir más allá de lo que se está dispuesto a perder.

Bitcoin y su uso en la comunidad

En aras de redondear el decálogo de "leyes", algunos usuarios coincidieron en lo que podría ser el noveno "mandamiento": hacer hodl o mantener las posiciones de BTC a largo plazo. Cómo décima regla estaría el no operar con altcoins o shitcoins.

El valor del bitcoin sigue en alza

Lo planteado en Reddit podría asumirse, en teoría, como el ABC que deben seguir las personas que realizan operaciones con Bitcoin, cualquiera sea su perfil. Es decir, mantener a buen resguardo las criptomonedas debe ser un principio tanto para quienes se inician en el ecosistema, como para quienes lo habitan desde hace años.

En tiempos de pandemia por coronavirus, en los que más personas están al frente de sus computadoras, estos lineamientos cobran especial atención ya que innumerables estafadores buscan hacerse con dinero fácil a partir del engaño y estafas. Aunque pueda sonar repetitivo, la seguridad y el resguardo de los fondos es un tema primordial que debe ser asumido con prioridad número 1 entre los bitcoiners y no como un asunto relegado a un segundo plano, informó el sitio Criptonoticias.