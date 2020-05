El valor de Zoom se dispara en medio de la pandemia: ¿a cuántas aerolíneas equivale?

La pandemia plantea varios interrogantes, entre ellos el futuro de los viajes de negocio y el uso cada vez más extendido de videoconferencias

Desde 2018 los expertos del Lufthansa Innovation Hub (LIH) venía advirtiendo el desafío que implicaba la videoconferencia en términos de menor consumo de viajes de negocios. Pero sin duda la pandemia aceleró la transformación del mundo del trabajo. Pareciera que se avanzó más en la transformación digital en unas pocas semanas que en los últimos años.

El trasfondo económico de esto es que para los inversores, la riqueza está cambiando de manos, como muestra el caso de las aerolíneas comerciales. A comienzos de mes el famoso megainversor norteamericano Warren Buffett (conocido como el Oráculo de Omaha) sorprendió anunciando la venta de todas sus tenencias accionarias en líneas aéreas. El derrumbe de la demanda aerocomercial ha puesto en jaque al negocio y para las líneas aéreas, el Covid-19 es una "bestia" diferente a cualquier epidemia vista en las últimas dos décadas.

Zoom, un infaltable para muchos ya

En la pandemia impuesta por el Covid-19 el valor de las principales compañías ha caído ya más de 60%, según el ARCA Global Airline Index, que comprende más de 30 de las compañías aéreas internacionales más capitalizadas y líquidas del mundo.

Ganadores y perdedores

Hoy puede decirse que uno de los rubros que ha explotado la demanda es el de los servicios de videoconferencia. El ejemplo es Zoom Video Communications, la compañía de videoconferencia con sede en San José, EE.UU., fundada por Eric Yuan en 2011. Hoy el "gran público" dice "hagamos un zoom," una expresión cotidiana como "googlear". En este negocio, según Gartner, los líderes son Cisco, Zoom, Microsoft y LogMeln.

Pero la escalada de Zoom es impresionante, sobre todo para una compañía que en 2019 facturó sólo u$s 630 millones y sus acciones subieron casi 130% desde que se desató la pandemia. Así su capitalización bursátil alcanzó a cerca de u$s48.800 millones. Zoom se hizo la herramienta fundamental de personas trabajando y socializando desde sus hogares. Los usuarios diarios de Zoom han pasaron de 10 millones en diciembre de 2019 a 300 millones en abril de 2020 (en marzo eran 200 millones).

Y siguiendo el ejemplo de videoconferencia vs. viaje de negocios, Lennart Dobravsky, director de Research e Intelligence de LIH, comparó la valuación de las primeras 5 aerolíneas por facturación del mundo (AirFranceKLM, United, Lufthansa, American y Delta) al 4 de mayo pasado y valían u$s 35.200 millones cuando Zoom ya valía u$s 37.700 millones.

Luego Iman Ghosh de VisualCapitalist comparó la capitalización de Zoom al 15 de mayo (u$s48.800 millones) contra el de las primeras 7 aerolíneas del mundo (Southwest, Delta, United, IAG, Lufthansa, American y AirFranceKLM) que no llegan juntas a u$s 46.200 millones. Vale señalar que estas aerolíneas el 31 de enero pasado valían u$s 121.300 millones.

¿Nueva normalidad o "moda"?

Ahora bien, todos se plantean si esta será la normalidad o una efímera transición. Ghosh destaca en el caso de Zoom frente a su competencia que los analistas de la industria dicen que los usuarios comerciales se han sentido atraídos por la aplicación debido a su interfaz fácil de usar y su experiencia de usuario, así como a la capacidad de admitir hasta 100 participantes a la vez.

La aplicación también ha explotado entre los educadores para su uso en el aprendizaje en línea, después de que el CEO Eric Yuan tomó medidas adicionales para garantizar que las escuelas K-12 pudieran usar la plataforma de forma gratuita. En la vereda de enfrente hoy sigue siendo un interrogante si el viaje aéreo regular regresará como se conocía antes de la pandemia.

Estudiar en casa es cada vez más común

Para Dobravsky, el éxito reciente de Zoom es producto de las circunstancias. Apuesta a que los viajes de negocios, sobre todo aquellos de alto calibre, continuarán. Para el veterano de Venture Capital, Fred Wilson, tal vez asistir a una reunión en persona es cosa de ese pasado y grabar videos es nuestro futuro, según una nota de Ámbito.