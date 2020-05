Nicolás Litvinoff: "Bitcoin sirve para contrarrestar los efectos económicos negativos que la crisis trae consigo"

El experto en Finanzas comentó que de cara a la pandemia, mientras que los gobiernos aplican más restricciones, Bitcoin es una alternativas libre

El reconocido economista argentino Nicolás Litvinoff, director de Estudinero.net, compartió sus opiniones sobre el futuro de las monedas digitales en un escenario de pandemia y post-pandemia.

Litvinoff, quien es conocido por sus libros de finanzas, es también un entusiasta de Bitcoin. Quizás uno de los primeros economistas de Argentina en hablar públicamente de las monedas digitales, Litvinoff tuvo su primer encuentro con Bitcoin en 2013. Su entusiasmo por las finanzas digitales y la pasión hacia su proyecto personal de plataforma e-learning, Estudinero, fueron a su parecer los factores que motivaron su fuerte interés por este activo digital.

En aquel momento, cuando la moneda digital se valoraba cerca de los u$s 90, las ideas de Nicolás Litvinoff sobre Bitcoin como un activo contra la inflación tal vez se adelantaban a su tiempo. Si bien para la fecha la inflación en Argentina ya era tema del día, no era ni la sombra de lo que enfrenta la economía nacional en la actualidad. Para ese entonces, tampoco se anticipaba un escenario de crisis pandémica que estremecería la economía mundial.

No obstante, desde ese primer encuentro con la moneda digital, Litvinoff tuvo la visión de que Bitcoin representaría una alternativa frente a los "responsables del descalabro financiero de las últimas décadas: los bancos centrales y las instituciones financieras".

Te puede interesar ¿Un nuevo Bitcoin?: Visa se prepara para lanzar su propia moneda digital

Frente a la situación económica mundial, el bitcoin se posiciona como una interesante vía de inversión

Sobre el papel que están asumiendo los activos digitales como Bitcoin, el economista comparte que "Por la época en que yo conocí Bitcoin, el tema de los pagos digitales aquí en Argentina estaba muy poco desarrollado. Entonces el activo era una gran novedad. Luego, la explosión de las Fintech hizo que los pagos digitales -me refiero a QR, transferencias digitales- se empezaran a masificar", y agrega " En ese sentido, si pensamos a Bitcoin como un método transaccional para pagos cotidianos, no encuentro que ahí tenga gran potencial, pues ya existen muchas otras alternativas. MercadoPago, por poner un ejemplo. Pero sí le veo gran valor en lo relativo a los pagos transfronterizos, sin tantas restricciones y costos tan elevados. Asimismo, sirve como un activo para el resguardo de valor en la crisis".

También cree que el gran atractivo de Bitcoin en épocas de pandemia tiene que ver con que justamente sirve para contrarrestar los efectos económicos negativos que la crisis trae consigo, y que los países deben emitir dinero y endeudarse cada vez más, mientras que se sabe que Bitcoin, por su protocolo, hace justamente lo contrario, es deflacionario y ese atractivo, ante el panorama de naciones endeudadas y monedas devaluadas, es cada vez más importante.

Por otro lado considera que el bitcoin representa un atractivo como reserva de valor e inversión. Pero también hay otros criptoactivos, como Ethereum, Zcash, o el token de Binance, que sin duda podrían aprovechar esto para generar una mayor masa de usuarios.

Te puede interesar Venta online, salvavidas de comercios en cuarentena: qué es un marketplace y cómo puede potenciar tu negocio

En cuanto a la adopción "es muy difícil saber cuán cerca o cuán lejos está. La adopción de Bitcoin debe ocurrir en algún momento, pero no hay forma de saber si ese tiempo en la historia será ahora. Como dije, Bitcoin ya tiene competidores en la economía formal en lo que son, por ejemplo, los pagos electrónicos".

"De todas maneras", dice, "me parece que la crisis económica que muy probablemente se avecina, hará que, así como se incrementa el uso de oro como resguardo de valor ante estos escenarios, también crecerá el atractivo de Bitcoin para ese propósito, lo que puede provocar un aumento en su demanda".

Asimismo, por las políticas de inyección de liquidez para poder enfrentar la crisis actual de muchos gobiernos, asegura que "Por otros motivos que se relacionan más con la automatización de procesos, la robotización y los cambios a nivel tecnológico, desde hace un tiempo se venía previendo que una gran masa de trabajadores se iban a quedar sin ocupación en pocos años. De ahí surge la necesidad de que un Estado pueda proveer un salario mínimo para aquellas personas que les toque reinsertarse laboralmente, de modo que puedan satisfacer sus necesidades básicas".

Por ejemplo en EE UU, que le está dando a cada ciudadano un "salario universal" cercano a los u$s 1.300, señala. "Y lo mismo pasa en Argentina y otros países. Estas medidas conllevan un gran gasto fiscal que va a ser perjudicial. Se tuvo que adelantar un cambio que se venía dando de manera gradual, y aplicarlo de golpe, de forma desorganizada. Puntualmente, como dije antes, esto va a provocar que los mercados financieros sufran, que muchas empresas caigan en bancarrota. Y esto va a resaltar más el atractivo de activos que no tienen esas características, como Bitcoin".

Te puede interesar Reconversión urgente del retail: la pelea ahora es todos contra todos y se disputa en el campo de batalla digital

El bitcoin compite con otras inversiones del mercado, como el oro

En este contexto me parece que las Fintech tienen mucho valor porque están eliminando los intermediarios innecesarios. Esto es un ejemplo de cómo la intermediación que no agrega valor tiende a desaparecer. Y en este sentido Bitcoin tiene grandes atribuciones. La persona que posee activos digitales no tiene que pagar el costo de una cuenta bancaria y tiene acceso a su dinero en todo momento. Pero principalmente, es realmente dueño de su activo: porque no es embargable, no es confiscable, no se lo puede quitar ninguna persona o entidad que no tenga su llave privada. Esto me parece que lo vuelve aún más atractivo en estos momentos.

Sobre América Latina cree que Argentina y Venezuela llevaban procesos inflacionarios muy fuertes que podrían agravarse producto de las políticas fiscales que se están asumiendo para enfrentar el coronavirus. " En la primera nota que escribí sobre Bitcoin, hablé de su posibilidad como un valor contra la inflación. Desde entonces, el activo no solo ha servido para resguardar valor, sino como una fuente de riqueza importante. Sin embargo, la gran volatilidad que tiene hace que todavía no pueda ser la primera alternativa de un inversor conservador que, por ejemplo, recurre a dólares u otra moneda dura. Sin embargo, creo que las stablecoins que están vinculados al valor de "monedas duras" -que no tienen que ser dólares, pueden ser euros, libras u otras- podrían ser alternativas para Argentina y Venezuela".

Incluso ve que la pandemia impulsará un mayor uso de las monedas digitales en la región: "quizás de manera indirecta la pandemia pueda acelerar el uso de Bitcoin en estos países. Y eso tiene que ver con lo que venía hablando anteriormente. La nueva vida digital hace que la gente se familiarice más con las finanzas digitales. Los que no lo usaban plataformas de home banking, o incluso la población no-bancarizada que se ha visto en la necesidad de recurrir a estos sistemas. En ese sentido, Bitcoin también puede ser una alternativa para aquellos no bancarizados que cuentan con un smartphone. Me parece que la nueva vida digital que estamos viviendo una mayoría en estos momentos, indirectamente, podría beneficiar a Bitcoin".

Escenario post-pandemia:"todavía me cuesta pensar en un escenario post-pandemia. Creo que aún estamos en las etapas iniciales. Considero que lo más interesante es esta conjunción entre la vida digital y la vida analógica, y creo que los criptoactivos tienen mucho que ganar en ese campo. Quizás se pueda agregar que el tema del coronavirus también ha provocado que los países se vuelvan más nacionalistas, que cierren las fronteras y se vuelvan más restrictivos. Y mientras más restricciones, más atractivos tienen activos como Bitcoin, que no necesitan ningún organismo para subsistir y que no son censurables. En este contexto, las criptomonedas podrían encontrar un rol importante en un mundo post-pandemia."

Finalmente, sobre el halving Litvinoff señala que "más importante, con este Halving la tasa de oferta monetaria de Bitcoin cae por primera vez por debajo del 2% anual. La tasa de inflación promedio anual que utilizan los bancos centrales de los distintos países para hacer cálculos y proyecciones es del 2%. Entonces, por primera vez Bitcoin tiene una tasa de crecimiento anual que es inferior a la de inflación de las principales potencias. Y esto también es muy significativo, pues al ser la primera moneda deflacionaria, indica algunas de las razones por las cuales su precio debería continuar subiendo. El próximo Halving –que ocurrirá en cuatro años, aproximadamente- incluso hará que el índice de valor en función de la escasez (conocido como stock-to-flow) de Bitcoin sea inferior al del oro físico", indicó DiarioBitcoin.