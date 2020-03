No se salva ni el Bitcoin: la crisis del coronavirus impactará en todos los activos financieros

La expansión de la enfermedad golpeó a las acciones que cotizan en Wall Street, pero también será fatal para las divisas digitales

Un analista de la firma de investigación Messari Ryan Vetkins publicó en su Twitter un gráfico comparativo de la caída del índice S&P 500 junto con el oro en el punto álgido de la crisis en 2008.

In crises all correlations go to one.



After Bear Sterns collapsed in Mar 2008, gold dropped more than 28%, alongside risk assets, until it bottomed in Nov 2008.



From there, gold proceeded to rise 168% to new ATHs, peaking in the 2011 Eurozone crisis.



Don’t count #Bitcoin out. pic.twitter.com/9ejalhD2SZ — Ryan Watkins (@RyanWatkins_) March 16, 2020

Tras el colapso del mayor banco de inversión, Bear Stearns, en marzo de 2008, el oro cayó más de un 28% junto con los activos de riesgo hasta que llegó al fondo en noviembre del mismo año.

"Desde entonces, el oro ha subido un 168% hasta un nuevo récord absoluto, alcanzando un máximo durante la crisis de la zona euro en 2011", dijo Vetkins. Alex Saunders, el fundador de Nugget’s News, cree que los derivados prestados casi han colapsado el precio del bitcoin a $0. Lo mismo, según Saunders, está ocurriendo en el mercado del oro y la plata.

Leveraged derivatives nearly took Bitcoin's price to 0 recently. The same is happening in the paper #Gold & #Silver market. They're imploding & have detached from the real world demand at bullion dealers globally. But sssh, don't tell the Wall St computer algorithms that! ????️????⚠️ pic.twitter.com/idlX32RNjb — Alex Saunders ????????????‍???? (@AlexSaundersAU) March 16, 2020

Al mismo tiempo, el CEO de Euro Pacific Capital Inc. y Peter Schiff, el principal crítico de bitcoin, está seguro de que el oro está cayendo, porque los inversores no saben qué pasará con el mercado.

Te puede interesar Las SAS podrían quedar prohibidas en forma indirecta por una nueva norma sobre objeto social único

Gold is falling because investors are clueless as to what is coming. Their mindset is similar to that of central bankers. They have no idea how bad the consequences of the current monetary & fiscal policy mistakes will be. When they figure it out en masse, #gold will skyrocket. — Peter Schiff (@PeterSchiff) March 16, 2020

"El pensamiento [de los inversores] es como el de los bancos centrales. No tienen ni idea de la gravedad de las consecuencias de los actuales errores de política monetaria y fiscal. Cuando se den cuenta en masa, el precio del oro subirá astronómicamente", aseguró Schiff. El nihilismo de las criptomonedas Al mismo tiempo, otro polémico millonario, Calvin Eyre, no pierde la oportunidad de promocionar el extremadamente polémico Bitcoin SV (BSV), creyendo que esta misma copia de Bitcoin, junto con el oro, podría convertirse en un activo para el ahorro.

Gold, BSV (and real estate) are the only safe places to park value now. — Calvin Ayre (@CalvinAyre) March 16, 2020

En sólo una semana Bitcoin registró una fuerte caída en el precio, perdiendo varios niveles anteriores de soporte clave. La probabilidad de que caiga hasta los 2.000 ó 2.500 dólares es más real que nunca. Y aunque todavía hay varios niveles de soporte antes de llegar al fondo, las noticias negativas, que congestionaron el mercado, pueden seguir impactando en la cotización.