Este es el auto más buscado de 2020 en Mercado Libre por los usuarios argentinos

Los colores más demandados por los usuarios para el Chevrolet Onix son Blanco, Gris y Gris Oscuro, en ese orden. Cómo se conforma el top five de modelos

El Chevrolet ONIX se convirtió en febrero de este año en el auto más patentado del país, desplazando a la Toyota Hilux, que lideró la cantidad de patentamientos de los últimos 17 meses.

A raíz de esta noticia, Mercado Libre Vehículos analizó cómo fueron las búsquedas del Onix dentro de la plataforma: así, registaron que en los últimos meses se ha dado un gran crecimiento en la demanda del mismo dentro de la plataforma.

En lo que va del año 2020, el Chevrolet Onix es el auto más visitado dentro de los 0km del sitio.

En el mes de febrero, el ranking de modelos más buscados dentro de la plataforma fue:

1- Chevrolet Onix

2- Volkswagen Amarok

3- Volkswagen Gol Trend

4- Ford Ranger

5- Fiat Toro

Asimismo, dentro de la familia Onix pueden encontrarse seis versiones: tres con carrocería cinco puertas, que son el Onix, Onix LT y Premier, y tres variantes de sedán: Onix Plus, Onix Plus LT y Onix Plus Premier.

En este sentido, el Onix Sedán, que llegó a nuestro país a fines del año pasado, ha registrado un gran crecimiento en términos de búsquedas dentro de la plataforma.

Si bien la mayoría de la oferta del Onix 0KM corresponde a su versión Hatchback, con el 79% de las publicaciones, de diciembre a febrero se detectó un crecimiento en el interés por el modelo Sedán, pasando de un 9% a un 21% en términos de visitas.

Los colores más demandados por los usuarios para el Chevrolet Onix son Blanco, Gris y Gris Oscuro, en ese orden.

Entre las novedades más destacadas de las nueva versiones de Onix, la tecnología y la seguridad son uno de sus fuertes.