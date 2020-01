El Fondo Monetario respalda el dinero digital: la directora afirmó que las monedas virtuales serán prioridad en 2020

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, señaló que las monedas digitales son una de las priorirdades para el organismo durante 2020.

La economista publicó en su cuenta de Twitter un repaso de la agenda de trabajo del FMI para próximos meses, donde destacó el papel de las fintech y las divisas virtuales.

"¿Cómo usará el FMI su mente, corazón y dinero para ayudar a promover una economía global sana en 2020? Permítanme compartirle algunos puntos destacados de nuestra agenda de trabajo para los próximos meses", publicó.

Según indica DiarioBitcoin, la exdirectora Christine Lagarde también pidió en noviembre de 2018 que los bancos centrales exploren la posibilidad de que los Estados generen sus propias divisas virtuales.

