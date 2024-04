Steve Jobs, cofundador de Apple, aún da que hablar y sus enseñanzas permanecen más allá de la compañía que aún sigue vigente y que fue su emblema: Apple.

Jobs sigue siendo una figura icónica en la industria tecnológica, y genera interés incluso después de su fallecimiento hace más de una década.

Su método para evitar reuniones improductivas y su enfoque peculiar en las entrevistas de trabajo revelan su impacto perdurable.

Jobs, conocido por su astucia, empleó tácticas intrigantes durante los procesos de selección en Apple.

Estudió minuciosamente los antecedentes laborales de los candidatos y los decidió desafiarlos directamente durante las entrevistas.

Aunque este enfoque no es utilizado por Apple actualmente, el legado de Jobs perdura en la búsqueda de talento con tenacidad y personalidad fuerte.

Steve Jobs y un legado que permanece

Tim Cook renovó la fórmula para entrevistar candidatos

Por su parte, Tim Cook, actual CEO de Apple, optó por un enfoque más distante en el proceso de contratación, y delegó responsabilidades. A pesar de ello, el legado de Jobs vive en las lecciones que dejó y en la continua innovación de la empresa.

"Cuando decido contratar o no, siempre me pregunto si me tomaría una cerveza con esta persona y si me gusta su compañía", explicó Jobs en alguna ocasión.

Otra de las pruebas era llevar a comer o los acompañaba a dar un paseo. Jobs les hacía preguntas como: "¿Cuéntame qué hiciste el verano pasado?" o "¿Cuándo fue la última vez que lograste algo?".

No hay una respuesta correcta o incorrecta. Steve Jobs, fundador de Apple, lo tuvo siempre bien claro.

Además, Jobs, creó una explicación para todos aquellos jefes incapaces de impedir la fuga de sus mejores profesionales.

"No tiene sentido contratar a gente inteligente y decirles lo que tienen que hacer. Contratamos a personas inteligentes para que nos digan lo que tenemos que hacer", precisó Jobs.