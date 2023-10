Criptomonedas: en este Halloween, Binance enfrenta todos los mitos cripto

Siguiendo con el compromiso de educar en torno del mundo de la blockchain, Binance responde a los principales mitos que rodean al ecosistema.

Las criptomonedas y la web 3 pueden ser un lugar lleno de rumores e inexactitudes. En este Halloween, Binance aborda dos de los principales mitos que existen en torno del ecosistema.

Con el fin de ayudar a la gente a ahuyentar los fantasmas, haciendo que este mundo sea más cercano para quienes quieren aprovechar sus beneficios.

Según datos del informe 2023 Geografía de las Criptomonedas, publicado por Chainalysis, actualmente, la adopción cripto en América Latina es fuerte.

Los tres países clasificados entre los 20 primeros del Índice Global de Adopción son: Brasil (9), Argentina (15) y México (16).

De esta manera, las criptomonedas se convirtieron en una parte importante de la vida cotidiana en muchos países de la región. En este contexto, el conocimiento sobre los activos digitales y la blockchain es cada día más importante.

Llega Halloween a la industria cripto

Mito 1: Los activos digitales no tienen valor intrínseco y no son "dinero de verdad"

Las personas nuevas en el mundo cripto a menudo argumentan que la mayoría de los activos digitales no están respaldados por nada tangible, ni por ninguna moneda fiat "sólida", salvo las stablecoins, por supuesto.

Según esta lógica, "que no estén respaldadas" es sinónimo de "no tienen valor". No obstante, la mayoría de las monedas fiat tampoco están respaldadas por activos físicos.

Estas, simplemente son emitidas por los gobiernos, y es la "fe" en esos gobiernos lo que constituye una gran parte de su valor.

Así como las personas ven valor en el dinero fiat porque confían en los gobiernos, los usuarios aprecian cada vez más las monedas digitales a medida que ganan confianza en la tecnología que las sustenta.

El valor proviene de un código abierto disponible para todos aquellos que quieran verificarlo por sí mismos, lo que elimina la necesidad de confiar en terceros.

El otro componente de valor de una moneda es el nivel de aceptación y adopción. Si bien la adopción cripto como medio de pago aún puede ser limitada, su aceptación y uso crecen año tras año.

Además, los activos basados en contratos inteligentes se pueden usar también para crear un número prácticamente ilimitado de utilidades en el mundo en línea.

Entre ellas, la gobernanza distribuida, el arte digital, los productos financieros novedosos y experiencias virtuales únicas, por nombrar solo algunos.

Quienes señalan que "las criptomonedas no son dinero real", asumen que los activos digitales no se usan para realizar las compras diarias.

Sin embargo, desde el famoso primer intercambio de Bitcoin por un producto tangible (¡dos pizzas!), en 2010, personas de todo el mundo estuvieron usando las cripto para comprar productos y servicios, a menudo esenciales, en situaciones y lugares donde no se dispone fácilmente de dinero fiat.

En los últimos años, además, hubo una creciente integración de las criptomonedas a los sistemas y métodos de pago tradicionales.

Un buen ejemplo es Binance Pay, una tecnología de pago cripto segura, sin contacto ni fronteras que permite reducir costos de intermediación, con la libertad de elegir de entre más de 70 criptomonedas. ¡Mito derribado!

Realidad: El valor de una moneda, ya sea fiat o digital, proviene de la aceptación y adopción masiva.

Este es el caso de los activos digitales, ya que las tasas de aceptación van en aumento de manera consistente, al tiempo que también se utilizan para comprar y vender activos y materias primas del mundo real a diario.

Mitos cripto en Halloween

Mito de que las criptos son inseguras

Los detractores de las criptomonedas sostienen que el ecosistema de activos digitales no es seguro porque es anónimo, poco confiable y muy utilizado por los delincuentes.

Como resultado, muchas personas que apenas conocen las cripto creen que todo el espacio es, de alguna manera, inseguro por naturaleza y que su uso principal es permitir que actores deshonestos roben, estafen y laven dinero.

Esta narrativa sobre el sector cripto no solo es injusta, sino que también es incorrecta. Lo cierto es que la gran mayoría de los actores en el sector son ciudadanos que cumplen con la ley.

Y cuentan con negocios legítimos que utilizan los activos digitales como un medio para realizar transferencias de valor en línea seguras y eficientes. Además, los actores responsables en el sector también cuentan con fuertes sistemas de seguridad que garantizan la protección del usuario.

¿Qué tantos delitos ocurren en la blockchain?

Según el Informe 2022 de la cripto delincuencia publicado por Chainalysis en 2021, la actividad delictiva representó solo el 0,15% de todas las transacciones en criptomonedas, es decir, se redujo con respecto al 0,62% reportado en el año 2020.

Es verdad que las direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron u$s14 mil millones ese año, pero esto es insignificante en comparación con los aproximadamente 2 billones de dólares en moneda fiat ilegales (o alrededor del 5% del PIB mundial) que pasan por el lavado de dinero anualmente a través del sistema financiero tradicional.

Lo cierto es que la actividad ilícita constituye una parte muy pequeña del volumen total de transacciones en la blockchain, y esto sucede por una buena razón: usar las criptomonedas es simplemente una muy mala manera de cubrir las huellas de un crimen.

La transparencia de la blockchain es una de sus principales características, no un defecto. Cada transacción deja un rastro permanente de registros inalterables, lo que permite que cualquier persona pueda rastrear la fuente y el movimiento de los fondos.

Las instituciones financieras tradicionales han tenido más de un siglo para establecer y perfeccionar procesos y procedimientos para el cumplimiento normativo.

Sin embargo, la nueva industria de las criptomonedas las está superando rápidamente a pesar de haber surgido hace un poco más de una década.

Hoy en día, las principales empresas de criptomonedas como Binance cuentan con sólidos sistemas de know-your-customer (KYC) y antilavado de dinero (AML) para vigilar de cerca a usuarios y transacciones sospechosas, y denunciarlos ante las autoridades pertinentes cuando sea necesario.

Dichas medidas de seguridad se han convertido en un requisito mínimo para las plataformas de activos digitales serias.

Es un hecho: Con marcos regulatorios adecuados, la tecnología blockchain puede ofrecer una seguridad superior en comparación con las finanzas tradicionales.

Es necesario desterrar la noción falsa de que el cibercrimen va en aumento e imponer una nueva narrativa basada en la evidencia sobre la seguridad y el cumplimiento normativo de las criptomonedas.