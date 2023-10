La sorpresiva alianza de Bullrich y Larreta: ¿un cambio de juego en las Elecciones de 2023?

La sorprendente alianza política que podría reconfigurar el panorama de las elecciones de 2023 en Argentina, a continuación todos los detalles

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, anunció en el día de hoy que, en caso de ganar las elecciones, designará al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como su jefe de Gabinete.

Este anuncio se enmarca en su estrategia para fortalecer su propuesta electoral, retener los votos obtenidos por Larreta en la interna y enviar una señal de unidad dentro de la coalición opositora.

La declaración se realizó en el Jardín Botánico, con la presencia de Larreta y el candidato a vicepresidente, Luis Petri.

Bullrich elogió la capacidad demostrada por Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y señaló que esta experiencia será fundamental para llevar a cabo un cambio en el gobierno.

En sus palabras, este anuncio no se limita a cuestiones electorales, sino que también representa un mensaje a la ciudadanía de que Juntos por el Cambio está preparado para gobernar el país.

Una alianza política inesperada

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la inclusión de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño y su rival en las PASO de agosto, como su potencial jefe de Gabinete si resulta electa presidenta.

La incorporación de Rodríguez Larreta como Jefe de Gabinete fortalecería la propuesta de Bullrich.

Este movimiento es parte de su estrategia para consolidar la unidad en Juntos por el Cambio (JxC) y retener a los votantes que se inclinaron por Larreta en la interna.

Rodríguez Larreta expresó su agradecimiento y apoyo a Bullrich, destacando su capacidad para liderar el cambio que Argentina necesita.

Este anuncio se da en un contexto político en el que Sergio Massa, el candidato presidencial de Unión por la Patria, convocó a un gobierno de unidad nacional que incluya a diversos actores políticos, incluyendo a miembros del equipo de Larreta.

Bullrich busca, con esta estrategia, no solo consolidar su liderazgo en JxC sino también mostrar que la coalición opositora está preparada para gobernar el país y responder a la llamada a la unidad de Massa.

En la conferencia de prensa, Rodríguez Larreta declaró: "Que me hayan votado hace un mes no significa que los votos sean míos, son votos de personas que coinciden con los valores de JXC," y agregó que "no solamente los que me votaron a mí van a votar a Patricia, creo que la van a votar más."

Cuando se le preguntó sobre su relación actual con Patricia Bullrich después de competir en las PASO, Rodríguez Larreta dijo: "Hace muchos años que trabajamos juntos y, obviamente, una elección genera tensiones, pero dijimos que íbamos a trabajar en equipo y así lo estamos haciendo."

Esta alianza podría reconfigurar el panorama electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

También subrayó que, aunque la pérdida en las PASO fue "un golpe duro," es necesario seguir trabajando en equipo y que su disposición para asumir un eventual cargo se basa en "cumplir el valor de la palabra" de "estar juntos."

En cuanto al momento del anuncio, a ocho días de las elecciones, Bullrich explicó que "hay que ser estratégicos en una elección, es importante saber cuándo hacer anuncios que generen una fuerte confianza en la sociedad."

El anuncio recibió una respuesta positiva por parte del expresidente Mauricio Macri y los líderes de la Unión Cívica Radical.

"Gran gesto de Patricia con Horacio, fortaleciendo el equipo que tiene que hacerse cargo de la desastrosa crisis que sufre Argentina," publicó Macri en su cuenta en la plataforma X (antes Twitter).

El apoyo de los líderes políticos a Horacio Rodríguez Larreta

En un escenario político marcado por la reciente nominación de Horacio Rodríguez Larreta como potencial jefe de Gabinete en caso de un triunfo de Patricia Bullrich, líder de Juntos por el Cambio (JXC), las declaraciones de prominentes figuras de la coalición opositora han generado intriga y expectación.

El candidato a vicepresidente de JXC, el radical Luis Petri, manifestó su apoyo a la fórmula Bullrich-Larreta con entusiasmo: "Propuestas, equipo, fuerza, coraje: eso es lo que tenemos en Juntos por el Cambio. Podemos gobernar y podemos transformar la Argentina. Horacio será un actor fundamental en este camino. Por su experiencia, su profesionalismo y su capacidad de gestión."

Por su parte, el gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, se sumó al respaldo a Larreta y calificó la decisión de Bullrich como "excelente," enfatizando que "la capacidad y experiencia en gestión de Horacio es lo que necesita la república Argentina."

Este respaldo unánime a la fórmula Bullrich-Larreta plantea interrogantes sobre cómo esta asociación puede influir en el panorama político argentino y en qué medida estos líderes lograrán consolidar la unidad en la coalición opositora de cara a las próximas elecciones.