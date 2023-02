¿Solo en San Valentín? Conocé cuatro apps de citas para encontrar tu mach perfecto

El 14 de febrero se festeja el día de San Valentín, el día más romántico del año y la fecha ideal para encontrar la pareja "ideal"

En el Día de los Enamorados las apps de citas se convierten en las más buscadas por aquellos usuarios que están en busca de conseguir una pareja. Si bien, Tinder es la más popular, con casi 26 millones de match por día.

Las personas para poder comenzar a hablar deben haber hecho "match": situación que sucede cuando dos usuarios se dan me gusta mutuamente, lo que significa que ambos se gustaron.

El mundo de las citas online cambió mucho en los últimos años. La cantidad de información a la que accederá una persona solo con buscarte en Google es enorme, y sabrá todo de vos, incluso, antes de que le des un "like" a su perfil, por eso es fundamental, aplicar a app seguras, así como proteger la información personal.

Happn

Se asemeja a Tinder y su sistema Swipe, Happn detecta a través de la ubicación a aquellas personas que te cruzaste durante el día y utilizan la aplicación para que puedas ponerte en contacto con ellas.

Una de las apps más populares del momento, permite a los usuarios interactuar a través de "Likes", chats y demás.

Día de San Valentín

Ok Cupid

Esta aplicación busca crear una comunidad de personas con gustos similares que quieran conocerse.

Selecciona a las personas a través de filtros, en los que se diferenciará de las personas en torno a factores como hobbies, estilo de vida y planes favoritos.

Los usuarios tendrán que darle ''like'' a los perfiles de su interés para poder hacer ''match''.

Grindr

Es casi exactamente igual a Tinder en su funcionamiento a través de la mecánica del "swipe".

La principal diferencia con el gigante de las citas online es que Grindr está dirigida a personas interesadas en el mismo sexo, tanto hombres como mujeres.

Con una comunidad sumamente amplia, es ideal para encuentros cercanos y esporádicos. Es gratuita y muy fácil de usar.

San Valentin

Badoo

Badoo actúa principalmente como una red social, en la que conocer gente lleva más tiempo.

El concepto sobre esta aplicación se basa en principalmente en personas que buscan encontrar pareja, aunque no es algo sencillo. Cuenta con una gran comunidad en todo el mundo.

¿Cuál es la aplicación de citas más segura?

Siempre que una persona se arriesga a conocer gente nueva, más aún por Internet -que permite, hasta cierto punto, un mayor nivel de anonimato- tomará algunos riesgos.

En cualquier interacción online, sea o no para arreglar citas, lo ideal es dar la menor cantidad de información personal posible, no revelear nada que pueda contener información financiera o contraseñas, etc.

Otro consejo importante es suscribirse a las apps de citas con una cuenta de e-mail particular, no con una que indique una empresa donde se trabaja ni a partir de vincular cuentas de redes sociales como Facebook o Instagram.

De esta manera, la persona se reserva algo de privacidad en caso de que el "match" no funcione bien.