Un día como hoy Jack Dorsey publicó su primer tuit y dio vida a Twitter

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 21 de marzo de 2006, a las 9:50am, Jack Dorsey envió el primer mensaje que luego será conocida como "tweet" o "tuit" con el texto: "just setting up my twttr" en español (sólo la creación de mi twttr).

Twitter es un servicio de microblogging con sede en San Francisco, California. La red social fue desarrollado por Jack Dorsey, Evan Williams y Biz Stone; también colaboraron en el proyecto Evan Henshaw-Plath y Noah Glass.

Aunque Dorsey fue su diseñador principal, de lo que entonces era conocido como "twttr, al principio la compañía lo usó en forma interna hasta que lo lanzó oficialmente al público en octubre de 2006.

En marzo de 2007, ganó el premio South by Southwest Web Award en la categoría de blog.

Desde su lanzamiento, Twitter ha ganado popularidad mundialmente y se estima que tiene más de 200 millones de usuarios activos en el mes.

Además...

El 21 de marzo de 2001, Nintendo lanzó en Japón la Game Boy Advance. Posteriormente fue lanzado el 11 de junio en los Estados Unidos.

La Game Boy Advance, también fue conocida como GBA y fue la tercera videoconsola portable de Nintendo, la primera fue la Game Boy y la segunda, la Game Boy Color.

La GBA continuó la tendencia de la Game Boy Color de ofrecer diferentes colores y ediciones limitadas especiales de marca. También estableció la tendencia de un rediseño del hardware periódico que se llevó adelante con la Nintendo DS y DS Lite.

La serie Game Boy Advance tuvo ventas superiores a los 81 millones de unidades en todo el mundo.

La GBA posee un catálogo de unos 1000 juegos diferentes que salieron desde el 2001 al 2008, dentro de los más destacados se encuentran Resident Evil 2 y Grand Theft Auto 3.

La GBA es compatible con todos los juegos de Game Boy y todos los de Game Boy Color lo que le da 730 juegos mas en su catalogo teniendo un total de 1730 juegos diferentes.