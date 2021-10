Un día como hoy comienza a transmitir uno de los canales icónicos de los '90 y los 2000

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 1 de octubre de 1993 comenzó a transmitir MTV.

La programación inició ese mismo día, siendo el primer vídeo emitido en el nuevo canal "We Are Sudamerican Rockers" de la banda chilena Los Prisioneros. Los estudios de "MTV Latino" se localizaban únicamente en Miami y los programas que se transmitían eran grabados y producidos en ese mismo lugar.

La programación constaba en un principio de programas tales como Top 20, Headbangers, In Situ, Lado B, MTV Clásico, Conexión entre otros, los cuales estaban presentados por el primer grupo de presentadores de videos del canal (mejor conocidos como VJ) conformado por la argentina Ruth Infarinato, el chileno Alfredo Lewin, el mexicano Gonzalo Morales y la cubana-estadounidense Daisy Fuentes, quien ya era conocida en el canal para ese entonces.

Todos ellos residían en dicha ciudad estadounidense y presentaban los shows desde ahí.

Una idea tan buena fue acogida con entusiasmo por los televidentes, tanto así que fue expandiéndose y se convirtió en el canal de televisión musical más imponente del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. De acuerdo con Forbes, MTV está ubicado dentro del top 100 de las marcas del mundo más poderosas y valiosas, con una fortuna aproximada de 6 billones de dólares

Durante sus primeros años pudimos ver lo mejor de lo mejor ahí, todos querían aparecer en MTV y MTV quería que la música más relevante del momento estuviese ahí. Es difícil numerar cuántos artistas consiguieron impulsar su carrera gracias a que aparecieron en MTV: Madonna, Michael Jackson, Bon Jovi, Guns n’ Roses, Britney Spears, Backstreet Boys, Nirvana, Jay Z, etc.

sí se mantuvo durante sus primeras dos décadas hasta llegar a mediados de los 90s y principio de los 2000s, cuando poco a poco pasó de ser un canal completamente musical, a dar lugar en su espacio a otro tipo de programación, como dibujos animados como Daria y Beavis and Butt-head, reality shows como The Real World, segmentos de entrevistas para artistas, programas de comedia como Punk’d y Jackass, etc. En otras palabras, tenía entre ceja y ceja que querían convertirse en un canal de entretenimiento.

Además...

El 1 de octubre de 1992 Turner Broadcasting estrena el popular canal de dibujos animados Cartoon Network.

Al finales de 1981, el conglomerado de televisión por cable de Ted Turner había adquirido la biblioteca de películas de MGM (que incluía el antiguo catálogo de dibujos animados de Warner Bros.), su canal de cable TNT y su canal de noticias por cable CNN había ganado una audiencia con su filmoteca. En 1991, compraron el estudio de animación Hanna-Barbera.

Cartoon Network tuvo una idea inicial de transmitir los programas del archivo de Turner en ese año, y la programación inicial consistía exclusivamente en reposiciones de series de animación clásicas de Warner Bros. MGM, con muchas caricaturas de Hanna-Barbera usadas para llenar espacios.

En 1996, la compañía Time Warner adquirió Turner Broadcasting System, lo cual sirvió a Cartoon Network para disponer de nuevo material, al tener ahora acceso a todo el archivo de Warner Bros. de los años 50 y 60.

A partir de entonces, Cartoon Network inicia su producción propia en colaboración con el estudio de animación Hanna-Barbera, con la patente de Cartoon Network Studios creando distintas series de animación con presupuestos muy bajos. No obstante, con altos niveles de calidad, además de muy buenos escritores.

A este grupo de caricaturas se les conoció como Cartoon Cartoons, entre las que destacan Dexter's Laboratory, Johnny Bravo, Cow & Chicken, The Powerpuff Girls, Ed, Edd n Eddy y Courage the Cowardly Dog, estas compartieron la distribución horaria con los clásicos y algunas series modernas adquiridas de producción externa.