Un día como hoy nació el navegador más popular del mundo

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 2 de septiembre de 2008w nacía Chrome, el popular navegador de Google.

Con más de 900 millones de usuarios,​ es considerado el navegador más usado de la Web. Actualmente el número de usuarios aumentó considerablemente situándose en una cuota de mercado del 70 % convirtiéndolo en el navegador más utilizado de todo el planeta.

El 2 de septiembre de 2008, salió a la luz la primera versión al mercado, siendo esta una versión beta.​ Finalmente, el 11 de diciembre de 2008, se lanzó una versión estable al público en general.​ Actualmente el navegador está disponible para Windows, macOS, Linux, Android y iOS.

El lanzamientos de Chrome es obtenidos a partir de Chromium, el proyecto de software libre que también sirve de base para el sistema operativo Chrome OS.​

Chromium es publicado con una licencia de derechos de autor laxa.​ En esencia, los aportes hechos por el proyecto libre Chromium fundamentan el código fuente del navegador base sobre el que está construido Chrome y por tanto tendrá sus mismas características, a las cuales Google adiciona otras que no son software libre.

También se cambia el nombre y logotipo por otros ligeramente diferentes para proteger la marca comercial de Google. El resultado se publica bajo términos de software privativo. De acuerdo a la documentación para desarrolladores, "'Chromium' es el nombre del proyecto, no del producto, y no debería aparecer nunca entre las variables del código, nombres de APIs, etc. Utilícese 'chrome' en su lugar"​.

Además...

Desde 1941 se celebra en Argentina el 2 de septiembre como el Día de la Industria. Paradójicamente, para homenajear a la Industria Nacional se eligió un hecho delictivo, concretamente, un episodio de contrabando.

Eso fue lo que ocurrió aquel 2 de septiembre de 1587 en el territorio que hoy se conoce como la República Argentina y que entonces pertenecía al Virreinato del Perú.

El calendario recuerda aquel 2 de septiembre de 1587 cuando zarpó del fondeadero del Riachuelo, que hacía las veces de puerto de Buenos Aires, la carabela San Antonio al mando de un tal Antonio Pereyra con rumbo al Brasil.

La San Antonio llevaba en sus bodegas un cargamento proveniente del Tucumán, fletado por el obispo de esa ciudad, Fray Francisco de Vitoria. Se trataba de tejidos y bolsas de harina producidos en la por entonces próspera Santiago del Estero.

Lo notable es que dentro de las inocentes bolsas de harina, según denunció el gobernador del Tucumán Ramírez de Velasco, viajaban camuflados varios kilos de barras de plata provenientes del Potosí, cuya exportación estaba prohibida por Real Cédula.

Es decir que la "primera exportación argentina" encubre un acto de contrabando y comercio ilegal.