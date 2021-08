Un día como hoy se creó uno de los inventos más "creativos" de la historia de la humanidad

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

Desde aquellos enormes aparatos a la tecnología de hoy, sólo han pasado ocho décadas. Parecería poco para uno de los inventos más creativos de la especie humana.

El 26 de agosto de 1936, en Londres, la British Broadcasting Corporation realizó la primera transmisión mundial de televisión, con el programa "Here's looking at you!" La primera actriz en aparecer fue Helen McKay.

No fue un camino fácil. Aunque ya en otras latitudes, sobre todo en Estados Unidos, se realizaban pruebas para transmisiones locales, la BBC fue la pionera a nivel mundial.

La Corporación Británica de Radiodifusión (su nombre en español), tras crear la primera emisora en Berlín, y dirigida por Manfred von Ardenne, logra la primera transmisión de imagenes el 24 de diciembre de 1933.

Tras hacer pruebas para un servicio público de televisión en 1934, comienza en Berlín en 1935 el primer servicio mundial de televisión, que culminó con la transmisión en directo de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936.

Además...

El 26 de agosto de 1998 falleció Frederick Reines fue un físico estadounidense, coganador en 1995 del Premio Nobel de Física por la detección del antineutrino en el experimento del neutrino junto con Clyde Cowan, que para 1995 ya había fallecido.

Es considerado el único científico en la historia íntimamente asociado con el descubrimiento y la subsiguiente investigación de una partícula elemental.

Reines nació en el seno de una familia de judíos emigrados desde Rusia a Estados Unidos, fue el más joven de cuatro hijos. Reines y su familia se mudaron a Nueva York, donde pasó mucho de su niñez en una pequeña ciudad, haciendo las festividades del 4 de julio.

Reines tenía una pasión por entender, crear, y construir cosas, y exhibió su amor a la ciencia desde su niñez. Se graduó de la escuela secundaria en 1935.

Murió de causas naturales en Orange (California) a los 80 años.