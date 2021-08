Polémica por OnlyFans: ¿A quién culpo su CEO por las presiones recibidas contra la aplicación?

Tim Stokely, director de la popular plataforma, acusó a los bancos de un trato "injusto" que dificulta a la empresa el pago a los creadores

Se suma un nuevo capitulo a la novela de OnlyFans y el futuro de su contenido. En lo que parecía ser una gran ofensiva a la plataforma, que estaba a punto de cambiar su rubro y dejar de ser una red social orientada al porno, la empresa confirmó que seguirá proporcionando a sus usuarios contenido para adultos sin censura.

Las presiones sucitadas contra la empresa acorralaron a la misma en un momento dado, a pesar de su desenlace final favorable para la plataforma. En una entrevista con el Financial Times, el fundador de OnlyFans, Tim Stokely, culpó a los bancos de un trato "injusto" que dificultó a la empresa el pago a los creadores y le obligaron a retirar los contenidos para adultos de su servicio.

La plataforma de contenido por suscripción anunció días atrás que prohibiría el contenido sexualmente explícito a partir del 1 de octubre, aunque no las imagénes de desnudos, algo que sus normas sí permiten. Ello provocó la reacción de cientos de creadores y profesionales que basan su trabajo en la red social.

Sin embargo, la decisión fue revisada y recientemente la firma confirmó que seguirán como hasta ahora. Hablando sobre el repentino cambio de política con el Financial Times, Stokely explicó que "no teníamos otra opción, la respuesta corta es los bancos", al tiempo que enumeró a tres entidades bancarias particulares que declinaron prestar sus servicios a OnlyFans: Bank of New York Mellon, Metro Bank y JPMorgan Chase.

El empresario afirmó que los bancos retiraron sus servicios a OnlyFans por el "riesgo para la reputación" que supone estar ligado a una plataforma que produce contenido sexualmente explícito. Stokely citó específcamente a JPMorgan, afirmando que es "agresivo respecto al cierre de cuentas de trabajadores sexuales" o de cualquier negocio que "apoye a los trabajadores sexuales".

En base a esto último, aseguró que estas "marcaron y rechazaron" todas las transferencias electrónicas conectadas con la compañía, situación que "dificultaba" la monetización que recibían los creadores por su contenido generado en la plataforma. "Pagamos a más de un millón de creadores más de u$s300 millones cada mes, y asegurarse de que estos fondos llegan a los creadores implica utilizar el sector bancario", destacó.

En un tuit desde la cuenta oficial de OnlyFans, la empresa resaltó: "Gracias a todos por hacer oír sus voces. Hemos obtenido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores y hemos suspendido el cambio de política planificado para el 1 de octubre. OnlyFans es sinónimo de inclusión y continuaremos brindando un hogar a todos los creadores".

¿Qué pasó?

A principios de la semana, la empresa con sede en Londres aseveró que la política de prohibición cumplía con las peticiones de sus socios bancarios y proveedores de pago.

Pero además, la plataforma, fundada en 2016 y que experimentó un auge de popularidad durante la pandemia del COVID-19, destacó que posee actualmente 130 millones de usuarios.

El sitio web se hizo un espacio en la creciente economía de creadores de contenido en línea, una industria que gana dinero directamente de los seguidores a través de plataformas de redes sociales como YouTube e Instagram.

Por otro lado, bastantes trabajadores del sexo y del cine porno recurrieron a OnlyFans para vender contenidos y ganar dinero en línea de forma más segura durante la pandemia, además de los usuarios amateurs.

Otra polémica

Por otro lado, en medio de la polémica, recientemente, se acusó a la plataforma de no proteger a las actrices que suben pornografía y de no controlar el ingreso de menores. La BBC informó que en mayo una chica de 14 años entró en OnlyFans usando el documento de su abuela. La plataforma llamada a reinventar el porno online ya era mucho más que una simple web con cifras descomunales.

Según la revista Forbes, desde el inicio del año hasta noviembre de 2020 OnlyFans registró ingresos de u$s400 millones, un 540% más que el año anterior, el número de creadores casi se quintuplicó hasta los 1,6 millones, incluidas en esa cifra estrellas de la industria como Cardi B, DJ Khaled, Fat Joe o Rebecca Minkoff.

Can confirm today via two independent sources that Leonid Radvinsky, the 100% owner of OnlyFans, wants to sell at least some of the company's equity. "It's clear that Leo wants to cash out," one of the sources told me. https://t.co/uqvgWSqH3Z — Scott Stedman (@ScottMStedman) August 20, 2021

Esto atrajo a 82 millones de fans, un 500% más que en 2019. Y, por último, las ganancias después de impuestos aumentaron a 60 millones desde los 6,6 registrados solo un año antes. La revista estadounidense estima que la participación de Radvinsky en Fenix ​​International, la empresa matriz de OnlyFans, lo convierte en un nuevo multimillonario, valorando su capital en unos u$s1.800 millones. Esto es más que suficiente para salir de ahí lo antes posible, algo que no es nuevo para él.

Otros sitios

En diciembre pasado, Discover, Mastercard y Visa anunciaron que suspenderían los pagos a Pornhub, uno de los sitios de pornografía más grandes de la web, luego de acusaciones de que el sitio había alojado material de abuso sexual infantil.

En respuesta, Pornhub eliminó de su sitio todos los videos que no fueron producidos por socios verificados e implementó el programa de verificación al que todos los usuarios deberían someterse si quisieran publicar contenido para adultos. Aunque Visa más tarde acordó restaurar el servicio a algunos sitios para adultos propiedad de los padres de Pornhub, MindGeek, Pornhub permanece aislada de los procesadores de tarjetas de crédito; la plataforma todavía solo acepta pagos mediante transferencia bancaria directa y criptomonedas.

Luego, en abril, Mastercard implementó una serie de nuevos requisitos que regulan las transacciones de contenido para adultos. La medida, dijo Mastercard, tenía como objetivo combatir el material ilegal para adultos.