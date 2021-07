Un día como hoy se lanzó uno de los sistemas operativos más "innovadores" de Apple

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 26 de julio de 1997, Apple lanzó sus sistema operativo Mac OS 8, que representó la mayor revisión de Mac OS desde el lanzamiento de System 7, unos seis años antes. Allí se puso más énfasis en el color que los sistemas operativos anteriores.

Apple lanzó con Mac OS 8 una serie de cambios, que fueron un esfuerzo para integrar muchas de las tecnologías desarrolladas para el sistema operativo excesivamente ambicioso de Apple conocido como Copland.

A su vez ayudó a modernizar el Mac OS mientras que Apple desarrolló su sistema operativo de próxima generación OS X.

Mac OS 8 fue uno de los más exitosos lanzamientos de software de Apple, vendiendo más de 1,2 millones de copias en las primeras dos semanas. Muchos grupos de piratas se negaron al tráfico en el nuevo sistema operativo, animando a la gente a comprar en su lugar.

También trajo consigo los cambios más significativos en la alineación, incluyendo la introducción de la interfaz de Platino y un PowerPC Buscador de múltiples subprocesos nativa.

Mac OS 8.1 introdujo un nuevo sistema de archivos, más eficiente conocido como HFS Plus. Mac OS 8.5 fue la primera versión del Mac OS para requerir un procesador PowerPC.

Contaba con versiones nativas PowerPC de QuickDraw y AppleScript, junto con la utilidad de búsqueda de Sherlock. Su sucesor, el Mac OS 9, fue lanzado el 23 de octubre de 1999.

Además...

El 27 de julio de 2007, el nombre de dominio de Internet business.com se vendió a RH Donnelley por u$s345 millones, por lo que se convierte en el dominio más caro de la historia hasta ese momento.

The Wall Street Journal Online informó que la compañía de directorios telefónicos RH Donnelley Corp. RHD.N logró un acuerdo para la adquisición de la web "Business.com Inc." entre u$s340.000.000 y u$s360 millones..

Donnelley venció a otros rivales que pretendían adquirir el dominio Business.com como lo eran Dow Jones & Co. (DJ.N) y New York Times Co. (NYT.N).

Business.com estableció un récord en 1999, cuando eCompanies, una incubadora de Internet, compró el nombre de dominio Web por u$s7.5 millones.

Las empresas de riesgo tales como Benchmark Capital e Institucionales Venture Partners, así como las empresas de medios Reed Business Information y McGraw-Hill, eran los inversores en Business.com.