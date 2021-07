Atención fanáticos del amor: Netflix se une a este gigante de las citas para lanzar un realiity romántico

Netflix tiene un gran catálogo de series y películas en donde se pueden encontrar muchos éxitos y también grandes fracasos. Eso sí, siempre vamos a encontrar algo en Netflix para pasar el tiempo.

Hace ya un tiempo que el gigante del streaming se dedica no solo a ofrecer un catalogo de producciones ajenas, sino también a producir su propio material audiovisual.

Uno de los próximos planes de Netflix en este sentido es la producción de un programa reality de encuentros románticos en India que se titulará "IRL: In Real Love", a través de la unión de la empresa con la popular aplicación de citas Tinder.

De acuerdo a lo informado por el sitio especializado estadounidense Variety, en el show, que contará con la producción de la productora Monozygotic, Tinder no será solo un socio inversor sino que la empresa intervendra como un espacio de casting para quienes tengan voluntad de participar.

Es que entre los perfiles de potenciales intereses románticos de la aplicación aparecerá también el llamado a inscribirse que redirigirá a una página de registro.

Dating app #Tinder is partnering with #Netflix as the official casting partner for its first ever Indian dating reality show, #IRL#InRealLovehttps://t.co/804L86L7s8 — The Hindu Cinema (@TheHinduCinema) July 13, 2021