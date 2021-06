Un día como hoy terminó una era: Microsoft deja de vender Windows XP

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 30 de junio de 2008 Microsoft dejó de vender su sistema operativo Windows XP aunque si continuó ofreciendo soporte técnico hasta el 09 de abril de 2014.

Uno de los motivos que ha hecho que Windows XP se mantenga en el tiempo ha sido su indudable estabilidad y los escasos requerimientos de hardware que requiere para funcionar optimamente.

Windows Vista, su sucesor, requería una cantidad de memoria mucho mayor que Windows XP para funcionar óptimamente y con la aparición de netbooks (pcs y notebooks de bajo costo) con 1 GB de memoria RAM fueron decisivos para retrasar el fin de Windows XP.

Hasta el 2013, Windows XP aún conservaba el 38% del mercado de sistemas operativos.

Además...

El 30 de junio de 1948, Bell Labs celebró una conferencia de prensa en Nueva York para presentar "El transistor".

La importancia revolucionaria de la invención no era evidente para todos los asistentes. The New York Times cubrió la historia en un par de párrafos en la página 46, al final de una columna titulada "Las Noticias de la Radio."

En cambio, la revista Electrónica dedicó su portada a una foto a sus creadores con la leyenda "amplificador revolucionario: el triodo de cristal".

El Transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador.

El término "transistor" es la contracción en inglés de "Transfer Resistor" ("resistencia de transferencia"). Actualmente se encuentran prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario: radios, televisores, reproductores de audio y video, relojes de cuarzo, computadoras, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares, etc.

El transistor fue inventado en los Laboratorios Bell de Estados Unidos en diciembre de 1947 por John Bardeen, Walter Houser Brattain y William Bradford Shockley, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 1956.

El transitor fue el sustituto de la válvula termoiónica de tres electrodos, o triodo. El transistor de efecto de campo fue descubierto antes que el transistor (1930), pero no se encontró una aplicación útil ni se disponía de la tecnología necesaria para fabricarlos masivamente.