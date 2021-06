Un día como hoy nació el fundador de Tesla, PayPal y SpaceX, Elon Musk

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 28 de junio de 1971 nació en Pretoria, Sudáfrica, Elon Musk, físico y emprendedor mejor conocido por ser el cofundador de PayPal, Tesla Motors y SpaceX.

Musk es conocido también por haber creado el primer automóvil eléctrico viable para producción en la era moderna (Tesla Roadster).

En 1992, Musk obtuvo una beca para estudiar Administración de Empresas y Física en la Universidad de Pensilvania y recibió su título en la Universidad Wharton School de Pensilvania.

En 1995, funda Zip2, junto con su hermano Kimbal Musk y Greg Curry. Para 1999, Zip2 gestionaba casi 200 sitios web, incluyendo el sitio New York Today, que era un directorio local del The New York Times.

En 1999, Musk funda X.com, una empresa de servicios financieros y pagos vía correo electrónico. En 2000, X.com se fusiona con Confinity, una empresa que permitía hacer transferencias de dinero entre dispositivos Palm Pilot por infrarrojos y la verificación a través de una web. La nueva compañía adoptó inicialmente el nombre de X.com pero en febrero de 2001, cambió su nombre a PayPal Inc.

Luego, 2002, eBay adquiere PayPal por 1.500 millones de dólares en acciones, con esta venta Elon Musk ganó 150 millones de dólares en acciones de eBay.

Para 2004, Musk decidió invertir u$s6.3 millones en Tesla Motors, aunque no fue el único inversor su contribuyó representó el 98% de la financiación.

En 2008, la revista Esquire nombra a Musk como uno de las "75 personas más influyentes del siglo 21". En 2010, la revista Time incluye a Musk en la lista de las "100 personas que más afectaron al mundo".

Hoy, Musk se encuentra en el centro de la escena no solo por el éxito de sus compañías, sino por sus vaivenes en el mundo de las criptomonedas y sus idas y vueltas con el Bitcoin.

Además...

El 28 de junio de 2011, Google lanzó su servicio de red social Google+ para usuarios mayores de 13 años de edad.

Google+ integraba los anteriores servicios sociales: Google Perfiles y Google Buzz e introdujo nuevos servicios tales como: Personas, Hangouts, Temas Interesantes, Comunidades, Fotos, eventos y páginas.

Esta red también estaba disponible como una aplicación de escritorio y como una aplicación móvil, pero sólo en los sistemas operativos Android e iOS.

Google+ fue el mayor intento de Google para competir con la red social Facebook, la cual tenía más de 1.100 millones de usuarios en 2013.

A partir de julio de 2012 Google obligó indirectamente a crear un perfil de Google+ para poder utilizar todas las características en otros sitios administrados por Google como por ejemplo en YouTube.

Esta plataforma ofrecía la ventaja al momento de hacer búsquedas que aparezcan resultados donde se incluye una foto del autor, esto es gracias a Google Authorship.

Sin haber logrado un éxito rotundo, la red social cerró sus puertas en abril de 2019.