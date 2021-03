¿Cuántas horas tenés que dormir y trabajar para no estas estresado?: este estudio te lo revela

Mientras se pondera el trabajar sólo 4 días por semana, mientras se trabaja mucho, y aparte se duerme poco y mal: cuánto deberías descansar para estar bien

Los emprendedores tiende a pasar muchísimas horas en el trabajo, sin embargo, esto puede no ser lo más beneficioso para tu salud o incluso para tu desarrollo cognitivo.

De acuerdo con un estudio publicado por el Melbourne Institute Worker Paper, pasar sólo 25 horas en el trabajo a la semana, es decir tres días, podría ser lo más saludable, sobre todo si se tiene más de 40 años.

Según los investigadores australianos, que analizaron a 3 mil hombres y 3 mil mujeres, trabajar más de 55 horas a la semana produce fatiga, estrés, afecta los procesos neuronales y atrofia las funciones cognitivas. Es decir, reducir el tiempo de trabajo a 25 horas por cada siete días provoca mejora en la memoria, razonamiento abstracto y conocimiento específico.

Dormir las horas adecuadas con un sueño calmo, y apartado de cosas del trabajo, te mantiene alerta, sin estrés, y mejor mentalmente

¿Y si no puedo trabajar solo 25 horas a la semana?

Aunque el estudio recomienda reducir a este tiempo el trabajo, no te debes sentir mal. El estudio también encontró que pasar 40 horas a la semana trabajando hace menos daño al cerebro que simplemente no trabajar. No obstante, emplearte más de 55 horas por cada siete días es más dañino a largo plazo que estar desempleado. Todo se trata del equilibrio.

"El trabajo puede ser una espada de doble filo en el sentido de que puede estimular la actividad cerebral, pero al mismo tiempo, en exceso puede causar estrés y fatiga, lo que es muy dañino para las funciones cogniivas", indicó el ensayo.

De acuerdo a los especialistas, trabajar de manera equilibrada después de los 40 años ayuda a mejorar la salud y motivar partes del cerebro que se empiezan a ralentizar.

La palabra clave es equilibrada, indicó Entrepreneur.