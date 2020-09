Ganó $53 millones, 2 casas, 4 autos y 3 viajes en el Telekino y no fue a cobrarlo: las redes estallaron

Ganar la lotería es, por sobre todas las cosas, una cuestión de mera suerte. Millones de argentinos juegan semana a semana a las diferentes alternativas que ofrece la Lotería local, por lo que sorprendió que el último ganador del popular Telekino no haya reclamado su premio.

Se trata de una persona que entre el 16 y el 18 de marzo compró el billete ganador en la zona de Pilar. El sorteo de este premio se realizó el 21 de agosto, el día del niño, ya que debido a la pandemia por coronavirus, las actividades habían quedado frenadas.

Ese día se llevó a cabo el sorteo N° 1.457 que con los números: 02, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25. Favoreció a un único ganador con y el premio fue de $53.129.344 millones de pesos, más 2 casas, 4 autos y 3 viajes para 4 personas

"Lo más seguro es que hayan perdido el cartón", aseguró Ramón Ezcurra, dueño de la agencia que vendió el boleto ganador.

"A mitad de la semana perdí la esperanza de que apareciera. ¿Cómo se puede arriesgar a cobrar sobre la hora semejante suma? Es una pena, pero a esta altura creo que lo perdió".

El derecho a cobrar el premio caduca a los 15 días hábiles siguientes al día de la realización del sorteo, luego el premio caduca.

En las redes sociales, rápidamente se hicieron eco de la noticia, que explotó y generó polémica:

Me destruye la historia del tipo que ganó el Telekino y no fue a reclamar el premio. No lo soporto — panchisco (@quetiracubilla) September 8, 2020