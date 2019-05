La segunda edición del Argentina Fintech Forum le dio espacio al Blockchain

Se realizó en la Universidad Siglo 21, en la ciudad de Córdoba y contó con la presencia de más de 200 asistentes, entre los que predominaron emprendedores

El 6 de mayo se realizó el evento organizado por la Cámara Argentina de Fintech, en el que la tecnología blockchain tuvo su espacio. Participaron más de 30 speakers del mundo empresario así como funcionarios institucionales del Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores, y miembros de polos y clusters tecnológicos de Córdoba, Rosario y Catamarca.

Marcelo Cossar (Municipalidad de Córdoba) Sebastián Cadenas (Increase) y Andrés Pallaro (Universidad Siglo 21) coincidieron en la apertura sobre el rol de esta industria como promotora de nuevas posibilidades de acceso al sistema financiero. Cossar declaró que "los players fintech no esperan que las grandes instituciones bajen nuevas normas de juego, sino que avanzan ellos mismos hacia la democratización financiera".

En el panel "Panorama Blockchain en Argentina y la región", Nadia Álvarez (MarkeDAO) destacó que hoy el blockchain está de moda y se quiere aplicar a cualquier cosa, algo que no está bien. Alvarez opina que el sistema financiero es un ámbito adecuado para que esta tecnología se desarrolle con sentido.

Te puede interesar No es pura espuma: Pepsi testea con éxito una plataforma de Blockchain para su cadena de suministro

Ezequiel Revah (BCRA), Luis Miguel Rueda López (CNV) y Mariano Biocca (Cámara Argentina de FinTech) plantearon un debate sobre el rol del regulador en la industria Fintech. Según Biocca "promover instancias de interacción público-privada es clave para el desarrollo del ecosistema fintech en nuestro país"

Dos emprendedores cordobeses llamados Luciano Nicora y Marcos Spontón contaron sus experiencias en la creación y reciente venta de sus empresas VN Global BPO y Machinalis, respectivamente. Remarcaron la necesidad de pensar en grande, a la vez que se asumen los riesgos de innovar mientras y de aprovechar el contacto con el cliente para lograr una mejora constante.

En el panel que trató sobre Ecosistema Federal Fintech se abordó la necesidad de interacción entre estas redes y otras instituciones como la academia y el mercado laboral. También se hizo foco en la necesidad de regulaciones que acompañen el desarrollo del mercado y mejoren el crecimiento.

Te puede interesar Microsoft lanza una plataforma para crear redes blockchain en "pocos clics"

Atilio Cerbán (Mobbex), Gustavo Fazzio (Naranja), Guillermo Vazquez (YaPago) y Germán Giménez (Olpays) analizaron la temática relativa a medios de pago. Destacaron el crecimiento de las tarjetas regionales así como la necesidad de trabajar colaborativamente entre fintechs y bancos y la promoción de tecnologías como el cloud. "Es importante que las empresas trabajen constantemente en innovación para adelantarse a las necesidades de los consumidores y fomentar la inclusión financiera. El mercado tiene nuevas demandas y maneras de consumo, y las fintech debemos estar preparadas" afirmó Fazzio.

El último panel fue dedicada al rol de la academia, los disertantes fueron Ignacio Carballo (UBA, UCA, Austral), Anabella Fassiano (Dirección General Ciencia y Tecnología), Andrés Pallaro (Universidad Siglo 21) y Matías Friedberg (Ixpandit). Se planteó la necesidad de generar cambios en relación a los "claustros tradicionales" y lo importante que es vincular el sector productivo con el académico para incentivar la investigación además de generar talento.

La próxima edición de Argentina Fintech Forum tendrá lugar en el mes de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires.