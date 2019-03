The New York Times quiere experimentar con tecnología blockchain

Publicó una oferta de trabajo en su página web buscando para su departamento de investigación y desarrollo a "un líder con mirada de futuro"

El diario The New York Times busca experimentar con la tecnología de cadena de bloques ("blockchain") para el diseño de un "concepto de prueba para editores de noticias" en el ámbito de los medios de comunicación, según publicó en su web y del que se hizo eco el portal especializado CoinDesk.

De acuerdo con dicha publicación, citada por la agencia Efe, el Times publicó una oferta de trabajo en su página web buscando para su departamento de investigación y desarrollo a "un líder con mirada de futuro que ayude a concebir y desarrollar un concepto de prueba para editores de noticias basado en tecnología blockchain".

La tecnología "blockchain" o "cadena de bloques", base de las criptodivisas, funciona como un libro contable y público cuya seguridad radica en que la información es compartida entre todos sus usuarios y resulta muy difícil de falsificar.

El Times retiró el anuncio de su web una vez que se publicó la noticia el pasado miércoles en Coindesk, pero según una captura de pantalla de dicho anuncio, la misión de este desarrollador debía ser "codificar la visión para el proyecto de investigación y compartirla con potenciales accionistas en otros medios de comunicación". Además, dicho especialista debería ayudar a crear marca para el proyecto y generar una identidad pública y activos para el mismo.

Para ello, buscaban a alguien con al menos ocho años de experiencia "liderando innovación en medios de comunicación, compañías tecnológicas o agencias creativas" y trabajando con equipos de "ingenieros, diseñadores y periodistas".

El puesto, de doce meses de duración, debía requerir también de grandes habilidades comunicativas, experiencia en varias áreas como periodismo, producto y diseño. Tras ser requerido por la intención de este anuncio y su retirada de la web, The New York Times no ha querido dar explicaciones hasta el momento.

Esta noticia llega apenas unos meses después de que Nueva York, tanto el estado como la ciudad, hayan puesto en marcha un proyecto para estudiar la viabilidad del blockchain y las criptodivisas, de cara a una posible regulación, estudiando las posibilidades de esta tecnología.

Hace unas semanas, además, el Nasdaq -el índice donde cotizando los principales grupos tecnológicos de la Bolsa de Nueva York- comenzó a informar en vivo de la cotización del Bitcóin y el Ethereum, las monedas digitales de referencia.